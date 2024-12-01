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毛寶貝魔幻幸福耶誕趴　侯友宜籲「終養不棄養」

▲新北毛寶貝魔幻幸福耶誕趴。（圖／新北市動保處提供）

▲「2024毛寶貝魔幻幸福耶誕趴」於板橋車站站前廣場熱鬧登場。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

耶誕節將至，新北市政府11月30日於板橋車站站前廣場舉行「2024毛寶貝魔幻幸福耶誕趴」，市長侯友宜與動保大使「素還真」同台，呼籲大家「終養不棄養」，給毛寶貝一個溫暖的家。活動特別以「魔幻趴踢SHOW」為主題結合霹靂布袋戲，由傳奇主角素還真與毛寶貝同台演出，宣傳新北市「飼養寵物認證數位卡」及愛護動物的觀念，贏得觀眾們的熱烈掌聲。

侯友宜表示，很開心看到大小朋友們帶著心愛的毛寶貝們前來參加耶誕趴，毛寶貝是我們的家人，帶給我們溫暖和希望，陪著我們成長，希望大家響應「認養代替購買」、「終養不棄養」，一起寵愛毛寶貝。

▲新北毛寶貝魔幻幸福耶誕趴。（圖／新北市動保處提供）

▲侯友宜與動保大使素還真同台，呼籲民眾「終養不棄養」。

侯友宜說，只要下載「我的新北市APP」實名認證就可取得「飼養寵物認證數位卡」，市民朋友帶著毛寶貝至動保處及各動物之家，可享每年免費施打狂犬病疫苗、晶片植入及寵物登記等服務，毛寶貝的生命歷程紀錄都會顯示在數位卡中，提供飼主更全方位的服務。

動保處表示，「飼養寵物認證數位卡」卡友優惠除免費施打狂犬病疫苗、晶片植入及寵物登記，另提供犬貓往生免費火化處理及樹葬、家犬貓絕育補助，已持有實體認證卡的卡友們可上網轉換數位卡，相關資訊請至「新北市動保處」官網查詢。

▲新北毛寶貝魔幻幸福耶誕趴。（圖／新北市動保處提供）

▲侯友宜出席「2024毛寶貝魔幻幸福耶誕趴」，與毛寶貝開心互動。

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