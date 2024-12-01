新北歡慶淡水區人口破20萬人　侯友宜：共創出城市生命力

▲新北慶祝淡水區人口破20萬，周邊光環境將持續點亮至明年2月13日。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市為歡慶淡水區人口突破20萬人，今（1日）在淡水老街廣場舉行慶祝活動，在數千位市民的見證下，燈飾同步亮起，也象徵點亮淡水幸福未來。第20萬人是新生兒，寓意著淡水嶄新的開始，新北市長侯友宜於會中將寫下願景的許願燈瓶放入鏡面河流，燈光隨著每個許願瓶燈的加入而有變化，代表著淡水生生不息的生命力。

侯友宜表示，淡水就如同是新北的縮影，山與海交織出美麗、宜人的環境，也吸引了許多年輕人到這裡築夢、創業、安居。而淡水作為北台灣第一個對接國際的地方，許多族群留下的建築與故事，深化了淡水的文化及觀光底蘊；而至今淡水至今仍是外國人移居台灣的首選，不同族群在這裡一起共創出城市的生命力。

▲淡水區人口突破20萬人，1日在淡水老街廣場舉行慶祝活動。

「璀璨夕陽，淡水新未來」侯友宜也說，突破20萬人口代表代表著淡水從小鎮邁向大城，第20萬人是新生兒，寓意著淡水嶄新的開始。而隨著淡海輕軌、淡江大橋、淡北道路等許多重大建設將逐步完成，淡水更將以「台灣新地標」之姿站上國際舞台。

今日現場不僅有街頭藝人表演、文創攤位，也邀請到淡江大學歷史系李其霖教授、旅學堂吳峻毅老師設計了淡水時光廊道，用故事訴說淡水的歷史與未來。另外還有模擬淡水河流的曲線的鏡面河流及祈願之樹，民眾可點亮許願燈瓶放置於河流或掛上祈願之樹，集結對淡水的祝福。也設置了星空電影院播放《不能說的•秘密》，讓民眾重溫對淡水的深情記憶。在地商家也紛紛響應淡水喜事，只要在特定店家打卡，不僅有優惠，還可得到文創明信片。

▲侯友宜與第20萬區民的父親一同在簽名牆上簽名留念。

陳炳仲表示，為歡慶淡水小鎮變大城，新北市政府特地為設籍淡水第20萬區民及前後各2名完成出生登記的新生兒準備了豐厚好禮。除了創意金飾及淡海輕軌免費搭乘1000次交通票卡外，市長侯友宜更加碼贈出6000元紅包及除濕機小家電。台灣手作布藝協會也致贈前後兩名新生兒精美手作禮品。而立法委員洪孟楷及在地飯店業者蘊泉庄也額外加碼，提供第20萬淡水區民往返八里的終身免費搭乘船證、淡水國民運動中心免費使用一年、鍋董日式刷刷鍋VIP卡，以及一泊二食住宿券。

林耀長表示，此次活動不僅是對淡水區人口突破20萬的慶祝，也是對這座城市未來發展充滿信心的表現。燈期從即日起持續至明年2月13日，歡迎市民朋友前來賞燈、打卡，一同分享淡水由從文化小鎮邁向繁榮城市的喜悅。

▲新北市政府特地為設籍淡水第20萬區民及前後各2名完成出生登記的新生兒準備了豐厚好禮。

▲侯友宜於會中將寫下願景的許願燈瓶放入鏡面河流，燈光隨著每個許願瓶燈的加入而有變化，代表著淡水生生不息的生命力。