善心市民遺愛人間捐贈消防裝備　助南消玉井分隊救災安全再提升

▲台南市消防局第二救災救護大隊29日下午，在玉井分隊舉辦「玉井善心市民遺愛捐贈裝備儀式」，消防局由大隊長王騰毅代表受贈，並回贈感謝狀及消防紀念品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊29日下午，在玉井分隊舉辦「玉井善心市民遺愛捐贈裝備儀式」，消防局由大隊長王騰毅代表受贈，並回贈感謝狀及消防紀念品，且邀集在地議員周奕齊及夫人龍思呈關切，以及望明李麗華里長、玉井義消中分隊幹部及顧問等地方人士一同向捐贈者致意，以表對玉井楊家熱心公益、造福鄉梓之隆重謝忱。

台南市玉井區望明里市民楊葉來有女士於今年逝世，家屬為完成善願及熱心公益以其善終款，捐贈玉井分隊全體警消救災安全防護裝備，分別為：一、火場夜間警示燈：提高消防人員進入煙暗處搜救辨識度加強小組作業安全；二、半面雙罐防毒面罩含濾毒罐及濾棉耗材：救災人員於廢棄物或山林火災之殘火處理時呼吸道與肺部保護並搭配護目鏡確保視野；三、防切割工作手套：提供同仁執行救助或山搜勤務或器材試動保護使用，分隊長蘇哲緯說前述裝備各捐購計13組，發揮善款最高效益，為每位分隊人員出勤工作安全係數再度提升，救災安心也更有保障。

市長黃偉哲表示，救災是消防人員最危險也是最神聖的時刻，玉井楊家市民的遺愛用捐贈傳達愛心，無私的奉獻讓人感到非常的敬佩，楊葉女士的大愛將持續引領衝鋒陷陣消防弟兄有更完善的保護，守護台南市民的安全，遺愛人間、拋磚引玉。

消防局長李明峯提到，楊葉女士及家屬認同台南市消防局長期致力守護市民安全，願意無私捐贈消防在地分隊救災裝備，這批個人防護裝備對於團隊安全保護加分，政府資源有限，但民間力量無窮，此義舉不但充實本局救災能量，更增進在地區民安居福祉。

二大隊長王騰毅感謝楊家市民，回饋社會、造福市民、支持消防弟兄打火救災的辛勞，為消防弟兄添增新的三大部分安全防護裝備，定位燈提升夜間各式救災、山水域或火場等勤務能見度、防毒面罩可善用於開放空間長時間滅火工作、工作手套避免因勤務工作造成割刺傷，此批捐贈均有助於個人安全，可使身處搶救危險環境增添一層保護，也協助消防人員裝備汰舊換新，提升本大隊救災效能，善行足堪公益典範。