　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

善心市民遺愛人間捐贈消防裝備　助南消玉井分隊救災安全再提升

▲台南市消防局第二救災救護大隊29日下午，在玉井分隊舉辦「玉井善心市民遺愛捐贈裝備儀式」，消防局由大隊長王騰毅代表受贈，並回贈感謝狀及消防紀念品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第二救災救護大隊29日下午，在玉井分隊舉辦「玉井善心市民遺愛捐贈裝備儀式」，消防局由大隊長王騰毅代表受贈，並回贈感謝狀及消防紀念品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊29日下午，在玉井分隊舉辦「玉井善心市民遺愛捐贈裝備儀式」，消防局由大隊長王騰毅代表受贈，並回贈感謝狀及消防紀念品，且邀集在地議員周奕齊及夫人龍思呈關切，以及望明李麗華里長、玉井義消中分隊幹部及顧問等地方人士一同向捐贈者致意，以表對玉井楊家熱心公益、造福鄉梓之隆重謝忱。

▲台南市消防局第二救災救護大隊29日下午，在玉井分隊舉辦「玉井善心市民遺愛捐贈裝備儀式」，消防局由大隊長王騰毅代表受贈，並回贈感謝狀及消防紀念品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市玉井區望明里市民楊葉來有女士於今年逝世，家屬為完成善願及熱心公益以其善終款，捐贈玉井分隊全體警消救災安全防護裝備，分別為：一、火場夜間警示燈：提高消防人員進入煙暗處搜救辨識度加強小組作業安全；二、半面雙罐防毒面罩含濾毒罐及濾棉耗材：救災人員於廢棄物或山林火災之殘火處理時呼吸道與肺部保護並搭配護目鏡確保視野；三、防切割工作手套：提供同仁執行救助或山搜勤務或器材試動保護使用，分隊長蘇哲緯說前述裝備各捐購計13組，發揮善款最高效益，為每位分隊人員出勤工作安全係數再度提升，救災安心也更有保障。

市長黃偉哲表示，救災是消防人員最危險也是最神聖的時刻，玉井楊家市民的遺愛用捐贈傳達愛心，無私的奉獻讓人感到非常的敬佩，楊葉女士的大愛將持續引領衝鋒陷陣消防弟兄有更完善的保護，守護台南市民的安全，遺愛人間、拋磚引玉。

▲台南市消防局第二救災救護大隊29日下午，在玉井分隊舉辦「玉井善心市民遺愛捐贈裝備儀式」，消防局由大隊長王騰毅代表受贈，並回贈感謝狀及消防紀念品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯提到，楊葉女士及家屬認同台南市消防局長期致力守護市民安全，願意無私捐贈消防在地分隊救災裝備，這批個人防護裝備對於團隊安全保護加分，政府資源有限，但民間力量無窮，此義舉不但充實本局救災能量，更增進在地區民安居福祉。

▲台南市消防局第二救災救護大隊29日下午，在玉井分隊舉辦「玉井善心市民遺愛捐贈裝備儀式」，消防局由大隊長王騰毅代表受贈，並回贈感謝狀及消防紀念品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

二大隊長王騰毅感謝楊家市民，回饋社會、造福市民、支持消防弟兄打火救災的辛勞，為消防弟兄添增新的三大部分安全防護裝備，定位燈提升夜間各式救災、山水域或火場等勤務能見度、防毒面罩可善用於開放空間長時間滅火工作、工作手套避免因勤務工作造成割刺傷，此批捐贈均有助於個人安全，可使身處搶救危險環境增添一層保護，也協助消防人員裝備汰舊換新，提升本大隊救災效能，善行足堪公益典範。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
北院證實了！周玉蔻蔡玉真限制出境原因曝
莊昕諺親送400雞排珍奶！澎湖鄉親湧入排爆
明晨急凍剩不到10度　下周兩波降溫「最強挑戰冷氣團」
辰己涼介「誇張變裝」　老爸不忍了：太過分
IG大爆增！林家正「深夜上傳1張圖」急刪更換！球迷喊：終於換
蔣智賢未在保留名單！富邦悍將：各方面有退化

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門金沙鎮海岸驚現死亡鯨豚　保育、海巡人員協助掩埋

埔里花卉展11／30登場　百萬人氣YTR歌手黃挺瑋代言

史前人類如何捏陶？「考古埔里-發現埔里的考古遺址」特展登場

愛心認捐吃饗饗！　黃偉哲攜手饗賓募款助蓮心園

桃園中壢區A20社會住宅開工　推動社宅滿足市民居住需求

善心市民遺愛人間捐贈消防裝備　助南消玉井分隊救災安全再提升

洗車場學徒變老闆！高雄男研發AI系統　180秒產百支短影音上線

聖揚機構傳遞藝術理念　台中四大展場聯展歐洲建築攝影作品

盜用Line帳號詐騙不斷擴張　人民無助？政府也擋不了？

第7屆雅豐盃公益健走將開跑　結合聖誕氣氛歡慶同樂

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

#玉米 林昱珉：感謝富邦救援投手 #富藍戈

【泰格與雪兒】抱歉認錯了

韓佳人同框「失散弟」金桐俊　玩換臉APP嚇到：不知道有沒有換！

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

疾管署「土皇帝」遭拔官！　莊人祥道歉：霸凌屬實、調職記過

金門金沙鎮海岸驚現死亡鯨豚　保育、海巡人員協助掩埋

埔里花卉展11／30登場　百萬人氣YTR歌手黃挺瑋代言

史前人類如何捏陶？「考古埔里-發現埔里的考古遺址」特展登場

愛心認捐吃饗饗！　黃偉哲攜手饗賓募款助蓮心園

桃園中壢區A20社會住宅開工　推動社宅滿足市民居住需求

善心市民遺愛人間捐贈消防裝備　助南消玉井分隊救災安全再提升

洗車場學徒變老闆！高雄男研發AI系統　180秒產百支短影音上線

聖揚機構傳遞藝術理念　台中四大展場聯展歐洲建築攝影作品

盜用Line帳號詐騙不斷擴張　人民無助？政府也擋不了？

第7屆雅豐盃公益健走將開跑　結合聖誕氣氛歡慶同樂

最高優惠12萬！福特六和祭出最強年終優惠　Focus最低74.9萬起

查司長霸凌竟揪出「公文疑非本人批閱」　衛福部：深入調查

北院證實了！周玉蔻蔡玉真限制出境原因曝　判刑1年半有逃亡之虞

斑馬線驚見「滾」行人！男子花30秒滾過馬路   警方回應了

金門金沙鎮海岸驚現死亡鯨豚　保育、海巡人員協助掩埋

U12台灣小將亞洲盃奪冠 辜仲諒宴請全隊嗑燒肉

他按摩1小時...2天後大量吐血　控按摩店害「突然癌症末期」

埔里花卉展11／30登場　百萬人氣YTR歌手黃挺瑋代言

馬龍到文化大學秀球技　得知台灣12強奪冠「想體驗打棒球」

哈佛研究證實5類食物「抗發炎」　台大醫：降低疾病風險

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

地方熱門新聞

即／蘭嶼鄉長謝胡源倒宿舍無呼吸　搶救無效享年57歲

陳柏清返母校中興國中校門人潮擠爆

屏檢參訪太陽能光電業者　打擊綠能犯罪展決心

從音樂教師到企業培訓　許立京用職涯故事激勵求職者

2024山谷燈光節點燈　最高耶誕樹將延長至元宵

養成「衛生紙丟馬桶」好習慣　如廁環境好舒適

夢幻糖果燈海甜亮統領　唐吉軻德12/5盛大開幕

台南市交通違規科技執法11月底增加20處民眾請注意

南投縣砸4800萬購14輛低碳環保清運車

最高檢察署推「猜猜我是誰？」 防詐反賄劇場

桃園資源循環績優機構　暨海洋認養企業表揚

國家工藝大師粘碧華刺繡工藝展　桃園展出

高雄男研發AI系統　180秒產百短影音上線

獅子會300B3區捐愛心款　助原鄉長者照護健康

更多熱門

相關新聞

台南東山崁頭山孚佑宮捐贈救護車提升緊急救護能力

台南東山崁頭山孚佑宮捐贈救護車提升緊急救護能力

台南市東山孚佑宮29日上午9時30分，辦理救護車捐贈儀式，台南市消防局長李明峯代表受贈，此次捐贈展現了地方宗教團體回饋社會的熱心善舉，並進一步提升了台南市緊急醫療救護服務的品質與效率。

南消二大攜手工豐企業防災演練製作外籍移工母語教材宣導

南消二大攜手工豐企業防災演練製作外籍移工母語教材宣導

南消購置緊急救援包配發台南53分隊

南消購置緊急救援包配發台南53分隊

台南柳科工業區應變演練南消一大救災機器人登場

台南柳科工業區應變演練南消一大救災機器人登場

台南四草大橋驚傳落水釣客南消搶救送醫不治

台南四草大橋驚傳落水釣客南消搶救送醫不治

關鍵字：

遺愛人間捐贈消防裝備南消

讀者迴響

熱門新聞

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨

陳傑憲揭「尋妻記」原因　曝與老婆從宮廟開始認識

辰己涼介再TAG江國豪　限動2字回應

富邦2年輕球員不打了　陳冠勳、蘇煒智引退

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱　私下交情曝

推「記分板帽T」被罵爆！店家急下架

太慘！女歌手演唱會只賣出98張票　被迫取消

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光

高雄情侶雙屍今相驗！男友母心碎現身路都走不穩

停復保制度將廢止　律師曝導火線笑了

網紅來台「裕隆城過馬路」被撞斷腿！　交通局揭原因

LINE爆災情！相簿「冒陌生人照」用戶狂+1

快訊／新竹巨城周年慶第2天遇「燒肉店火警」！　現場畫面曝光

U12亞洲中華5比1韓國　隊史第8冠

更多

最夯影音

更多

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面