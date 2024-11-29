南消二大攜手工豐企業防災演練　製作外籍移工母語教材宣導

▲南消二大隊官田消防隊，前往工豐企業針對外籍移工進行防災宣導及演練，也特別邀請翻譯老師同步翻譯演練的過程解說，讓外籍員工能夠現場理解應變流程及操作技巧。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南消二大隊官田消防隊，前往工豐企業針對外籍移工進行防災宣導及演練，也特別邀請翻譯老師同步翻譯演練的過程解說，讓外籍員工能夠現場理解應變流程及操作技巧，讓現場的外籍員工收穫良多。

另根據統計，官田工業區引進的外籍移工人數逐年增加，這些移工成為工業區生產的重要人力資源。然而，由於語言與文化差異，防火防災意識在移工群體中的普及存在挑戰。為此，官田消防分隊攜手人力仲介公司，針對不同國籍的外籍移工設計了多元且實用的專屬宣導教材，同時強調各場所負責人須確實執行防火防災教育。

在災害發生時，現場作業人員往往是第一線的反應者，因此提升外籍移工對消防設備操作的熟悉度及防火管理要點的認識尤為重要。為達成全面的防災目標，相關措施包括：1、消防設備操作訓練：教導外籍移工正確使用滅火器、室內外消防栓及其他基本消防設備，並進行實地演練，確保他們在緊急情況下能快速反應。2、避難逃生要領教育：講解火災發生時的正確避難路徑與逃生技巧，並透過模擬演練增強實際應對能力。3、多語言防火管理宣導：利用母語教材、視覺化圖示與影片，降低語言障礙，幫助移工了解我國防火法規與管理要點。4、定期安全演練：與各單位定期合作舉辦防災演練，讓移工熟悉避難流程與集合地點，減少災害中的慌亂與錯誤行動。這些措施目的在建立「防災無死角」的安全環境，確保每位移工都能有效參與防災行動，最終提升工業區整體的防災韌性與應變能力。

消防局局長李明峯表示，市長黃偉哲對於災害發生原因探討相當重視，透過每次的火災案例，探討火災發生原因並予強化預防措施，藉此以達到減少火災發生、減少民眾生命財產損失之終極目標。在消防人員努力的同時，也要呼籲各場所管理權人除了落實合格檢修申報之外，針對其廠內外籍移工之教育訓練也不可忽略的重要一環。

第二大隊大隊長王騰毅指出，官田分隊轄區處於傳統產業之工業區中心位置，其轄內之外籍移工逐漸受到重視，透過與在地企業、人力仲介公司合作制定對應國籍之專屬宣導教材，可以有效達到宣導、推廣防火防災知識之目的。也期望各場所之管理權人應檢討場內之各項預防措施，已達防災無死角之目標。