台南柳科工業區緊急應變演練　南消一大救災機器人登場

▲「2024年度柳營科技工業區暨環保園區緊急應變實地演練」，台南市消防局第一大隊柳營分隊，出動消防救災機器人（履帶式行走砲塔），展現消防新科技。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升台南柳科區內廠商防災知能及強化工業區整體應變能力，提高災害聯防意識，於28日舉辦「2024年度柳營科技工業區暨環保園區緊急應變實地演練」，藉以建立工業區完整有效的事故通報系統，並整合政府部門及工業區內各廠商資源，降低工安事故災害之損失。

台南市消防局為強化救災效能，並保障消防人員在救災的安全，第一大隊柳營分隊近日配發科技救災生力軍—消防救災機器人(履帶式行走砲塔)，並搭載高效水砲與熱顯像儀，使用紅外線熱顯像能快速發現火點位置，並且使用遙控移動功能讓救災人員可以在遠離危險的情況下操作機器人，大幅提升消防人員在火災救援中的應對能力與效率。

本次演練模擬天災地震發生，造成廠區物料倒塌引發火災時之應變及搶救演練。消防人員先進行危害辨識後，於相對安全區域劃定警戒區後，可遙控消防機器人進入射水並做防護。

市長黃偉哲表示，使用先進的消防救災科技裝備不僅是全球救災的趨勢，同時也是確保消防人員在高危險環境中安全執行任務的重要保障，消防局將繼續致力於提升救災裝備和技術，保障台南市民的安全。

消防局長李明峯表示，本次配發的消防機器人，要求分隊能有效利用，並落實搶救演練，在確保消防同仁的安全下，進一步保障市民的財產安全。