台南東山崁頭山孚佑宮捐贈救護車　提升地方緊急救護能力

▲台南市東山孚佑宮29日上午9時30分，辦理救護車捐贈儀式，台南市消防局長李明峯代表受贈，此次捐贈展現了地方宗教團體回饋社會的熱心善舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東山孚佑宮29日上午9時30分，辦理救護車捐贈儀式，台南市消防局長李明峯代表受贈，此次捐贈展現了地方宗教團體回饋社會的熱心善舉，並進一步提升了台南市緊急醫療救護服務的品質與效率。

東山崁頭山孚佑宮歷年來積極投入公益事業，此次捐贈的救護車配備先進的醫療設備，包括心電圖機、自動甦醒氣及自動電擊器，可大幅提升急救人員在第一時間提供醫療處置的能力。新救護車將交由東原消防分隊運用，進一步加強東山地區的緊急救護服務網絡。

市長黃偉哲表示，東山崁頭山孚佑宮在得知東原分隊車子年限屆齡時，即開始接洽替換，希望消防局緊急救護不間斷，車輛銜接得以無縫接軌，值得讚賞。

東山崁頭山孚佑宮吳逢麟董事長也在致詞提到，捐贈救護車是宮內善信們多年來共同努力的成果，希望能協助消防單位在緊急時刻救助更多市民，讓善的力量更廣為人知。隨後在與會人員的見證下，捐贈儀式正式舉行，新救護車也於現場亮相並進行展示。民眾及與會貴賓紛紛讚揚東山崁頭山孚佑宮的善行義舉，並對消防局的專業與付出表示感謝。

消防局局長李明峯表示，東山崁頭山孚佑宮分別在2012、2018年捐贈第1、2輛救護車後就持續關注，並長期支持消防及救護相關工作，此次捐贈第3輛救護車，不僅是對消防工作的肯定，更是對市民生命安全的重視。消防局將充分善用這輛救護車，持續提升服務品質，守護市民健康。並代表市府向東山崁頭山孚佑宮致上最高的謝意。此次救護車的加入，不僅能縮短東山地區緊急救護的反應時間，更能強化整體救護能量，未來將持續與各界合作，為市民打造更安全的生活環境。