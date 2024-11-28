確保消防人員活著出來！　南消購置緊急救援包配發台南53分隊

▲台南市消防局28、29日於第三救災救護大隊佳里分隊舊廳舍，召集消防局40名具備緊急救援隊概念之消防人員，進行為期2天緊急救援隊(RIC)訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近年來消防人員殉職案件頻傳且各式大型災害種類日益繁增，為使在災害現場發生危急情況時，可即時介入搶救受困、迷失方向或失聯之消防人員並強化緊急救援隊(RIC)之戰技戰術運用，全面提升台南市消防人員皆具備自我防護技能及緊急救援技巧刻不容緩之事。

台南市消防局28、29日於第三救災救護大隊佳里分隊舊廳舍，召集消防局40名具備緊急救援隊概念之消防人員，進行為期2天緊急救援隊(RIC)訓練，課程內容以搜索定位為課程主軸，打包搬運課程、消防人員評估處置及CPR、自救程序等內容為輔，並於課程前後實施前測及全情境綜合演練，針對參訓人員在緊急救援技術須突破提升之處，一一攻克問題並強化訓練效能。

參訓人員受訓完畢後，需將所學技術推行至台南市外勤消防人員，讓人人皆具備RIC技能，以全面提升其緊急救援技巧，達到災害現場即時成立緊急救援隊以救出受困消防人員，降低消防人員殉職之憾事。

市長黃偉哲表示，救人是消防人員之天職，但消防人員生命安全更為重要，加上近年來有消防人員救災殉職案例發生，強化消防人員自救及緊急救援隊救援技術是目前各消防機關之重大課題。

消防局長李明峯表示，救災首重的仍是安全，緊急救援隊是保護同仁的最後一道防線，消防局規劃2年內完成配發台南市53分隊各1組緊急救援包，並期許結合這次RIC訓練課程及未來推廣訓練，於災害現場能備而不用，盡全力避免損失任何一位消防弟兄。