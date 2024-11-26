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親眼目睹玻璃工藝的璀璨之美！集結台灣、日本、丹麥等國「六大類作品」美哭觀眾

▲▼ 新竹,玻璃藝術節,藝術,工藝,展覽。（圖／擷取自影片）

▲「2024新竹市以玻璃藝術」即日起至12/8於新竹展出！（圖／擷取自影片，下同）

生活中心／綜合報導

看多了書畫、雕塑的展覽，這回《編做編玩》的主持人凱翊要帶大家到新竹欣賞Bling Bling的「2024新竹市以玻璃藝術」！為期三週的展覽不僅是一場難得一見的展覽，更是一場藝術、創意與技法交織的饗宴，先逛過展場一輪的凱翊為大家介紹，本屆的玻璃藝術節主題為「晶采矽緻」，以透過玻璃材質的純淨，再加上色彩的多樣性做為靈感，展覽共集結台灣及國際間備受矚目的玻璃藝術大師，共同呈現玻璃工藝的無限可能！

▲▼ 新竹,玻璃藝術節,藝術,工藝,展覽。（圖／擷取自影片）

▲▼ 新竹,玻璃藝術節,藝術,工藝,展覽。（圖／擷取自影片）

為了讓螢幕前的觀眾事前了解玻璃藝術的欣賞方向，《編作編玩》特別邀請到此次展覽的策展人蕭銘芚教授，與大家分享此次令他印象深刻的作品。蕭銘芚教授表示，他特別根據玻璃工藝會運用到的「虛、實、加、減、流、變」六種冷熱加工技術，將展覽分為六大類，每一種類別都將玻璃這個物質，突破材質的侷限，演繹出令人驚歎的美學。

▲▼ 新竹,玻璃藝術節,藝術,工藝,展覽。（圖／擷取自影片）

▲▼ 新竹,玻璃藝術節,藝術,工藝,展覽。（圖／擷取自影片）

其中，針對「虛」這門技藝，蕭銘芚教授首推日本藝術家由水常雄的作品《銅紅窯變裂紋玻璃》。「這件作品先將玻璃吹好，趁著玻璃還滾燙的時候，急速將水滴在表面上使其裂開、製造裂紋，接著裡面再吹一層透明玻璃把它撐起，並且再把裂縫撐大。遠看這件作品的外觀是裂開的，但其實裡面還有一層透明玻璃，就算裝水也不會漏！」這件作品透過對裂痕的巧妙利用，呈現出玻璃材質的「虛」空感，卻又隱藏著堅韌的力量，讓蕭銘芚教授相當驚豔喜歡。

▲▼ 新竹,玻璃藝術節,藝術,工藝,展覽。（圖／擷取自影片）

「實」之美，則由丹麥藝術家內德・坎特雷爾的《充氣獨角獸》完美詮釋！蕭銘芚教授驚喜說到，這件作品乍看之下彷彿是一件充氣玩具，而且表面也可以看見超細膩的「充氣紋路」以及「充氣孔」質感，「但其實這件作品完全是由玻璃製成，而且重量有幾十公斤重。」他解釋，藝術家是將玻璃膏滾上色粉，經過多次加工與組合，才能形成如此豐富的層次感，作品以「充氣」外型迷惑視覺，卻以厚重的材質訴說「實」的真諦，展現出巧妙的衝突與對比！

▲▼ 新竹,玻璃藝術節,藝術,工藝,展覽。（圖／擷取自影片）

「加」的概念，則能從日本東京藝術大學的藤原信幸老師帶來的作品《小文間自然系列2024-III》窺見一二。「藤原老師對植物很有興趣，喜歡將自然元素融入創作，這件作品以木材為底座，將玻璃碎料填入模具再以高溫燒製、熔合，就幻化出擁有高低起伏的玻璃肌理，宛如花草樹葉般的立體形態，在木作的襯托下綻放出更為豐富的美感。

▲▼ 新竹,玻璃藝術節,藝術,工藝,展覽。（圖／擷取自影片）

其他像是能代表「減」的黑木國昭作品「綾切子」花器，能代表「流」的十川賀菜子之作品「容器 #3」，以及帶來「變」的台灣藝術家許金烺的《花樣年華》，都讓蕭銘芚教授熱切期待民眾親至展覽現場親身感受，方能體會每件作品背後的巧思與匠心。

▲▼ 新竹,玻璃藝術節,藝術,工藝,展覽。（圖／擷取自影片）

即日起至12/8的「2024新竹市玻璃藝術節」，限時展出絕對驚豔民眾瞳孔的璀璨光影，親眼目睹玻璃如何在藝術家的手中變得流光溢彩、幻化出無限可能，親身體會每一件作品背後，對材質特性的極致探索與突破！活動於「新竹風livehouse」、「玻璃工藝博物館」及「新竹公園」等地盛大開展，帶著家人朋友趕在展覽期間，親臨現場感受玻璃藝術的璀璨之美。

▲▼ 新竹,玻璃藝術節,藝術,工藝,展覽。（圖／擷取自影片）

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