新竹縣政府率領新創團隊參展2024 Meet Taipei　展現輔導亮眼成效

▲新竹縣政府今(113)年首度參展台灣新創最大盛會2024 Meet Taipei。（圖／新竹縣政府提供，下同）

圖、文／新竹縣政府提供

新竹縣政府推動青年創業不遺餘力，今(113)年首度參展台灣新創最大盛會2024 Meet Taipei，11月21日到23日在臺北圓山花博園區規劃設置「新竹縣青年創新創業形象專區」，由新竹青創基地輔導之四家新創團隊參展，包括「風城行銷顧問有限公司」、「宏力國際股份有限公司」、「祐鵬健康科技有限公司」及「匯百川科技有限公司」等，展示新竹縣輔導青年創業的豐碩成果，收穫高度肯定。

前開四家廠商各具創意與亮點，在新竹青創基地的輔導下，展出創新科技與成果，如風城行銷顧問有限公司推出「數位互動魔術教具」，結合創新科技與教育，掀起親子學習新風潮，同時也獲得新竹縣113年SBIR計畫補助；宏力國際股份有限公司推出的「口袋型數位印表機」，便攜高效，滿足日常和商務即時列印需求，成為場內熱門展品；祐鵬健康科技有限公司則帶來「心壓計&APP預測系統」，智慧預測功能展現未來健康管理的便利性；匯百川科技有限公司推出的「Dashboard展示系統」，憑藉其出色的數據視覺化能力，吸引了許多企業參觀者，期待共同提升決策效率，領外該團隊也申請通過經濟部產業發展署「113年製造業以大帶小低碳化與智慧化升級轉型計畫」，與在地傳統製造業結合，為企業提供設備機聯網的IoT整合與規劃服務，推動跨企業合作與技術整合。

新竹縣政府教育局楊郡慈局長表示，新竹縣政府致力於打造多元、創新和支持青年創業的環境，透過「新竹青創基地」、「新竹AIoT加速器」以及「HYS新創竹夢資源網」等資源平台，協助青年實現創業夢想。新竹青創基地不僅提供共享辦公室和空間租借服務，還為進駐團隊提供專業的諮詢輔導，並定期舉辦策展和專業課程，以全方位支持青年創業者的成長和發展，113年協助進駐團隊爭取中央等相關計畫補助，總補助金額近3,000萬，而今(113)年12月也將展開第三屆新竹青創基地團隊招募，歡迎有興趣的創業者踴躍加入。

新竹青創基地展示的豐碩成果再度證明了新竹縣青年創業生態圈的發展潛力與活力。未來，基地將持續為青年創業者提供資源、空間、技術支持和專業輔導，助力其創新與成長。第三屆進駐團隊也即將展開招募，期待有更多懷抱創業夢想的青年加入，一同邁向無限未來，詳情請關注「新竹青創基地」網站(https://startup-hc.tw)或至「新創竹夢資源整合網」(https://hys.hsinchu.gov.tw)查詢。