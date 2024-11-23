薄瓜瓜南園婚宴！外國親友團搭小巴到場　現場突見警車傳插曲

記者黃國霖、陳煥丞、莊智勝／新竹報導

中共前政委薄熙來之子薄瓜瓜日前從加拿大搭機抵台，迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜，成為台灣女婿，2人今(23日)在新竹縣新埔的「The One 南園人文客棧」舉行婚宴，雖然薄瓜瓜父母無緣見到愛子娶媳，但仍有外國親友團搭乘小巴到場參加喜宴。

▲薄瓜瓜今午於新竹The One 南園人文客棧舉行婚禮。（圖／記者陳煥丞攝）

薄瓜瓜與許惠瑜的婚宴，今午於「The One 南園人文客棧」舉行，因為薄瓜瓜身分特殊，警方和情治單位不敢大意，不僅國安系統嚴密進行監控，警方也有派員於婚宴會場巡邏。

▲會場今透過鐵門管控人員進出。（圖／記者黃國霖攝）

《ETtoday新聞雲》記者今上午抵達婚宴現場，造型師、婚秘等人上午約9點進場準備，隨後賓客也搭車陸續到場，還有外國親友團搭乘小巴參加婚宴，現場戒備相當森嚴，透過鐵門管控人員進出，確定是賓客才會放行。

但上午11時許卻傳出小插曲，一輛警車突然駛到南園大門口，現場媒體見狀後立即上前詢問，開車的員警表示「有接獲民眾報案」，但當記者追問案由時，警方則三緘其口，直言「不方便透露」，隨後倒車離開媒體包圍。

▼現場突有警車出現，員警表示有接獲民眾報案，但拒絕透露案由。（圖／記者黃國霖攝）

▼外國親友團搭乘小巴抵達現場參加婚宴。（圖／記者黃國霖攝）