小一生小鳥遭塗滿口紅膠！家長怒控補習班：年繳20萬人力不足？

▲小一生遭補習班同學拿口紅膠塗生殖器、作業與文具。（示意圖，非本案當事人／PEXELS）



記者黃資真／新竹報導

新竹市某知名美語連鎖補習班一名家長在臉書指控，年僅小一的孩子竟遭同學用口紅膠塗滿作業、文具，甚至是生殖器，幫孩子洗澡時發現生殖器黑黑黏黏的，才發現荒唐內幕，向補習班要求看監視器卻被推託隔天才能看，應對態度令人傻眼。教育處表示，此案有進行校安通報，目前已發文至補習班要求說明大事記、處理情形。

新竹市議員宋品瑩在臉書PO文，有家長控訴，孩子自開學來就經常說被某位同學欺負，她以為打鬧正常，沒有特別反應，直到某天孩子回家幫他洗澡時，卻發現生殖器上黑黑黏黏的，一問之下才知道他被同學用口紅膠弄的，鉛筆盒、尺、作業本也被弄得黏在一起。

隔天家長立刻到班要求看監視器，被要求再等一天，無奈等了1天後，終於看到「4倍數快轉影片」，但畫面正好沒拍到事發過程，因此被補習班質疑是否「誇張了」，她氣炸質問班主任「難道要頭破血流昏倒在地妳才會趕回來看嗎？」，卻得到「這是當然喔」的回應，令她啞口無言，好不容易幫孩子排隊報名到年繳20幾萬的美語補習班，沒想到還是遇到此種荒唐情況。

▲家長氣憤在臉書PO文控訴。（圖／翻攝自臉書，點圖放大）

另名當事孩子的朋友家長，也在群組爆氣說，事發當下監視器畫面只有一名外師，卻無動於衷，不在乎也沒打算叫中師處理，事發5天了才說要約雙方家長談一下。

教育處回應，此案有進行校安通報，目前已發文至補習班要求說明大事記、處理情形。因為霸凌發生在學生之間，補教法僅能處理師對生，後續會回歸到學校內輔導處理。

議員宋品瑩也呼籲，教育處以及相關單位務必追蹤後續的輔導情形，並且調查該補習班的人員配置、監視設備等是否符合法規。

▲當事小一生的朋友家長在群組抱怨。（圖／翻攝自臉書，點圖放大）