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玻工館「一矽相承-玻璃藝術師生聯展」 豐富城市內涵與美感

▲清華大學藝術學院蕭銘芚副院長進行第一特展室展間導覽。（圖／新竹市政府提供）

清華大學藝術學院蕭銘芚副院長進行第一特展室展間導覽。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市玻璃工藝博物館「一矽相承-玻璃藝術師生聯展」，由清華大學藝術與設計學系及玄奘大學藝術與創意設計學系師生攜手聯展，透過玻璃工藝創作展現師生傳承的情誼，與青年學子充沛的創意能量，展期即日起至今（112）年8月20日止，敬邀民眾踴躍觀展。

新竹市長高虹安表示，玻璃在新竹產業及觀光旅遊上扮演重要的角色，本次展覽主題名為「一系（矽）相承」，是以藝術學「系」及玻璃工藝主要元素「矽」為概念串連，展現新竹玻璃藝術家與師生的傳承精神，感謝兩所大學致力培育多元藝文人才，已然成為燃燒新竹市玻璃藝術創作的光和熱。

高虹安說，很高興透過這次展覽，看到新竹兩所大學藝術設計科系的師生，傳承玻璃工藝的情誼，與青年學子從傳統工藝出發結合創意的設計，相當精彩。同時，謝謝所有參展的藝術家默默的付出與努力，以持續不斷的創作，豐富了城市的內涵與美感。

清華大學副校長呂平江表示，新竹的玻璃工藝有將近百年的歷史，感謝蕭副院長持續推展玻璃工藝的課程，培育了不少玻璃工藝的人才，近年來更是結合大學社會責任ESR的計畫，並與新竹環保局的合作成立「玻璃醫美中心」，將垃圾搖身一變成為玻璃藝術品，因此，本次的展覽不僅是藝術創作，更是環保教育的展示。

玄奘大學校長簡紹琦表示，本校在玻璃工藝上面付出很大的心力，在校內設置熔爐24小時不停地讓學生使用，經統計一年要燒掉近60萬的電費，提供學生學習，也培育了許多優秀學生，未來將在市府的支持及與清華大學合作之下，做出更好、更傑出的作品展現給民眾。

文化局長錢康明說明，市府積極推動青年政策，鼓勵新世代勇敢追夢，為城市藝文打造更開闊的未來。錢局長表示，玻璃是新竹重要的傳統產業，市府相當重視，本市多所大學設有藝術相關科系，致力培育玻璃藝術設計相關人才，為玻璃工藝產業挹注新血。

文化局說明，第一特展室展出清華大學藝術與設計學系作品，展區規劃夢幻下午茶、午後的庭園、精神寄託、欣的一隅、心靈療癒、少女心、哲思深尋等七大主題，其中哲思深尋主題區域，蕭銘芚老師作品《幸福時鐘》為時鐘機心與OLED結合的玻璃燈飾，藉由玻璃作品與生活間的交錯，呈現藝術家對於時間的表述。丁右尉《曲捲-花器雕塑》在塑造玻璃與金箔之間，曲捲造型與金箔相襯呈現玻璃交織的力與美。游宜蓁《來自客家粄》作品為複合媒材，以玻璃及金工製成，趙思雅《治果Ⅱ》、《治果Ⅲ》則互相呼應，用以膠囊、藥錠做成玻璃造型，將玻璃以創新元素展現，猶如展演一場唯美的英式下午茶。

文化局提到，第二特展室展出玄奘大學藝術與創意設計學系作品，呈現平板窯燒、鑲嵌、脫蠟鑄造、琺瑯燒、吹製等五大玻璃工藝重要技法。其中黃瓊儀老師作品《新竹》，如雨後春筍之綠映新竹，展現生生不息的綠意生機。黃瓊儀《桐花落》，配合時節之五月雪，呈現桐花花落意境。陳俐菁《玉髓系列》以平板窯燒技法抽象表現玉之精髓，意境深遠。另有群組創作之玻璃結合琺瑯燒，多件精彩作品值得細細欣賞。每件作品都有屬於自己的獨特美，老師與學生協力共同創作與創新，在「一矽相承」之下，呈現隱微的力量慢慢茁壯，為玻璃藝術燃起熱情與傳承之火苗。

文化局補充說明，新竹市玻璃工藝博物館開館時間為週二至週日上午9時至下午5時。參觀票價為全票50元，優惠票30元，即日起使用文化禮金享半價優惠。新竹市民、年滿65歲以上、6歲以下兒童、身心障礙者皆免費，歡迎踴躍參觀。相關訊息請至新竹市文化局官網（culture.hccg.gov.tw）查詢，洽詢專線03-5626091，或撥打1999為民服務專線。

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