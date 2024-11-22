　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市與日本水戶市締結友誼市　台南新設街道將以水戶命名

▲日本茨城縣水戶市高橋靖市長與台南市黃偉哲市長簽署「台南市與水戸市促進友好交流協定書」，兩市正式締結為友誼市，台南市政府新聞及國際關係處蘇恩恩處長等人見證兩市重要歷史時刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲日本茨城縣水戶市高橋靖市長與台南市黃偉哲市長簽署「台南市與水戸市促進友好交流協定書」，兩市正式締結為友誼市，台南市政府新聞及國際關係處蘇恩恩處長等人見證兩市重要歷史時刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本茨城縣水戶市高橋靖市長與大津亮一議長，22日率領該市府會團隊及市民團一行72人到訪台南，並在市民團的見證下，與台南市黃偉哲市長簽署「台南市與水戸市促進友好交流協定書」，兩市正式締結為友誼市，未來將攜手推動在歷史、文化、體育等領域的交流合作。

台南市政府新聞及國際關係處蘇恩恩處長及民政局姜淋煌局長，亦出席儀式見證兩市的重要歷史時刻。

▲日本茨城縣水戶市高橋靖市長與台南市黃偉哲市長簽署「台南市與水戸市促進友好交流協定書」，兩市正式締結為友誼市，台南市政府新聞及國際關係處蘇恩恩處長等人見證兩市重要歷史時刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南與水戶市因飛虎將軍廟結緣，兩市學生在體育活動上也有所交流，雙方有著深厚的友誼基礎。黃偉哲市長指出，今年適逢台南400，兩市今日的締盟不僅是雙方情誼的里程碑，也為台南的城市外交歷史留下重要的一筆，他為了紀念彼此的友誼，已於昨日簽署公文，未來飛虎將軍廟所在的安南區，將會有一條新設道路命名為「水戶街」，成為兩市締盟的最佳大禮。

今年第3次到訪台南的高橋靖市長表示，締盟日期11月22日是日本的「好夫妻之日」，在這日締盟象徵著兩市關係就像夫妻一樣長長久久。他提及22日上午已特地前往飛虎將軍廟，參拜水戶市出身的飛虎將軍杉浦茂峰少尉，向神明告知兩市即將締盟，祈求祂庇佑未來的合作更加順利。

▲日本茨城縣水戶市高橋靖市長與台南市黃偉哲市長簽署「台南市與水戸市促進友好交流協定書」，兩市正式締結為友誼市，台南市政府新聞及國際關係處蘇恩恩處長等人見證兩市重要歷史時刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

高橋市長並承諾他會繼續率領水戶市全力推動兩市交流，像是擴大使用芒果等台南農特產品作為學童營養午餐的食材、與安南區國小進行交流等等，他期待能與黃偉哲市長攜手深耕並將成果惠及下一世代。

▲日本茨城縣水戶市高橋靖市長與台南市黃偉哲市長簽署「台南市與水戸市促進友好交流協定書」，兩市正式締結為友誼市，台南市政府新聞及國際關係處蘇恩恩處長等人見證兩市重要歷史時刻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

水戶市位於日本茨城縣中部，為茨城縣廳所在地，該市以「水戶黃門」(水戶藩主德川光圀別稱)、三大名園之一「偕樂園」及特產「水戶納豆」聞名。飛虎將軍廟位於台南市安南區，主祀出身日本水戶市的海軍飛官杉浦茂峰少尉，他在二戰末以捨身精神保全當地居民，為感念其犧牲義舉，民眾特地建廟祭祀，這樣的淵源成為台南與水戶的交流橋梁。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／黑浮集團即日起全台停業！
潘傑楷穿TAIWAN帽T現身：代表台灣開轟很開心　鞠躬謝外野
幕後／霸凌案「關鍵4字」釀怒火　把府院逼上火線
台南17女脫衣陪酒被逮　畫面曝光
美國3大賽首度輸台灣！大聯盟百大新秀：非常心痛
薄瓜瓜來台娶妻！南園「薄許府」喜宴明登場　空拍畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃市消防局第四大隊暨平鎮分隊廳舍落成　張善政：提升救災量能

台南市與日本水戶市締結友誼市　台南新設街道將以水戶命名

2024嘉義市國際管樂節12／21登場　國際金獎樂團陣容曝光

曾培育「台灣隊長」陳傑憲　台電棒球隊前進偏鄉送球具教打球

嘉市警局長電台宣導反詐騙　假投資與假交友投資為高發案例

台南移工勞雇安心計畫　健康城市海報獎獲獎

《國土計畫法》劉世芳災難說　張麗善：無農業權才是國土計畫災難

台南獲頒2023年強韌台灣計畫績優縣市　守護市民提升地區韌性

「喪屍煙彈」汜濫恐進入校園　嘉市議員籲加強宣導採購篩劑

監理單位調訓貨運三業高違規駕駛人　強化正確駕駛觀念

球迷應援台灣尚勇超大聲　感動！把東京巨蛋變主場

【台灣尚勇響徹國際】把東京巨蛋喊成主場的 #台灣人

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

謝宜容沒經驗卻空降分署長？　勞發署長沉默近10秒：會反省

10歲女兒以為只能買Lisa周邊　見媽拿2門票嗨喊：妳怎麼會有

又被吉力吉撈卡關！日播報員愣2秒　台人笑了XD

啦啦隊女神峮峮也來了！　女孩們自費衝東蛋應援台灣

在東京巨蛋內一起用聲音告訴世界 #台灣最強

桃市消防局第四大隊暨平鎮分隊廳舍落成　張善政：提升救災量能

台南市與日本水戶市締結友誼市　台南新設街道將以水戶命名

2024嘉義市國際管樂節12／21登場　國際金獎樂團陣容曝光

曾培育「台灣隊長」陳傑憲　台電棒球隊前進偏鄉送球具教打球

嘉市警局長電台宣導反詐騙　假投資與假交友投資為高發案例

台南移工勞雇安心計畫　健康城市海報獎獲獎

《國土計畫法》劉世芳災難說　張麗善：無農業權才是國土計畫災難

台南獲頒2023年強韌台灣計畫績優縣市　守護市民提升地區韌性

「喪屍煙彈」汜濫恐進入校園　嘉市議員籲加強宣導採購篩劑

監理單位調訓貨運三業高違規駕駛人　強化正確駕駛觀念

專訪／收150封陳情信直指謝宜容霸凌！　李宇翔見家屬一句話決查到底

快訊／黑浮集團即日起全台停業！　「廣招投資人合作」盼度難關

成理大學音樂會突播「H漫」　校方急稱：是講師電腦的廣告視窗

桃市消防局第四大隊暨平鎮分隊廳舍落成　張善政：提升救災量能

獨／想連任管委會委員遭打槍！　住戶喊：只想保護唯一的財產

MAMA／TXT然竣「3秒神顏」全場瘋了！　Rosé、火星人驚喜合體

桃機Flying Melody公共鋼琴　邀請各方高手「炫技上傳」營造專屬藝文體驗

提案修民防法遭批弱化國防　葉元之：難道民進黨的國防是學生負責？

「雙東」最難訂餐廳主廚客座　台南晶英永續餐會8道菜色曝光

台灣第1款！滿漢大餐推「減鈉25%蔥燒牛肉麵」家樂福搶先開賣

「特大號」幼貓打針反應慢半拍　抽出來10秒後才叫：痛死我啦！

地方熱門新聞

桃捷即時推播中華隊賽況　網友讚貼心應援

桃市圖＋東森自然美　打造五感療癒閱讀專區

從音樂教師到企業培訓　許立京用職涯故事激勵求職者

最低工資明年上路　雇主完善配套勿違法遭罰

綠鬣蜥入侵雲林！一週捕80隻嚇壞農民　縣府：擬開「捕捉人才培訓課」

12強台美大戰今開打　彰化爌肉飯應援中華隊

從「媽媽」做回自己　黃荔芬樂喊：歡迎光臨

中藥行漸消失！　地方特色產業資源遭稀釋

華泰名品城最「狂」聖誕村　11/22盛大登場

台南市獲頒2023年強韌台灣計畫績優縣市

信義警分局與鄉農會舉辦防搶演練以及識詐宣導

微電二輪車納管掛牌　東港警加強宣導

雲林烏魚季來臨！季風加成「肥美品質佳」

紅單受災戶重建家園　花蓮爭取13.6億重建補助　

更多熱門

相關新聞

他神預測「中華隊大勝美國6分」！大票人看呆

他神預測「中華隊大勝美國6分」！大票人看呆

今（22日）中華隊8:2打爆美國，10名打擊者表現可圈可點，來到關鍵7局上集體發威，攻佔滿壘靠著江坤宇一棒揮出，一口氣灌入3分，之後打線繼續發威，再進帳2分。一名網友挖出昨天一篇預測文，有人精準算出台灣會贏6分，引發大票球迷驚呆朝聖「神預測真的贏6分」，有人同樣算出明天台日大戰能贏2分。

台南移工勞雇安心計畫獲健康城市海報獎

台南移工勞雇安心計畫獲健康城市海報獎

中國擬開放日本短期入境免簽

中國擬開放日本短期入境免簽

台南市獲頒2023年強韌台灣計畫績優縣市

台南市獲頒2023年強韌台灣計畫績優縣市

飯店旗下知名港式餐廳突歇業　新買家1.28億現金入手

飯店旗下知名港式餐廳突歇業　新買家1.28億現金入手

關鍵字：

台南日本水戶台南

讀者迴響

熱門新聞

終結21年對美魔咒！台灣8：2奪勝

日媒驚見台灣大人物加入啦啦隊應援

峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

謝宜容哽咽自拍道歉影片　「我沒有保護好你們的孩子」

勞動部輕生公務員「家屬聲明曝光」！

陳傑憲破紀錄後挨球吻　聯盟回報傷況

櫃姐遭撿屍　室友誤會錯失救援良機

主祕腳碰耳朵指揮開車　司機怒嗆4字

新竹河濱上演「六腳獸」　保險套黏石椅沒人清

中華止對美國6連敗　得分刷新高

台灣隊長陳傑憲一舉動感動日媒！

勞動部「輕生員工」遺書有2份　1份不到百字

醫警告「癌前10大警訊」：你通常不在乎

無業男家中印鈔「指甲油畫防偽線」夜市變現

台美大戰先發打線微調！吉力吉撈四棒

更多

最夯影音

更多

球迷應援台灣尚勇超大聲　感動！把東京巨蛋變主場

【台灣尚勇響徹國際】把東京巨蛋喊成主場的 #台灣人

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面