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台南獲頒2023年強韌台灣計畫績優縣市　守護市民提升地區韌性

▲台南市在2023年強韌台灣計畫的績效管考中榮獲「績優縣市」殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市在2023年強韌台灣計畫的績效管考中榮獲「績優縣市」殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023年為「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」第1年，延續深耕計畫之成果，並持續擴大推動強韌台灣計畫，台南市在2023年強韌台灣計畫的績效管考中榮獲「績優縣市」殊榮。

台南市在推動減災、防災士培訓、推動計畫內之工作與社會韌性提升方面有卓越表現，受到內政部高度肯定，作為台灣最具代表性的防災城市之一，台南市的努力與成效也在此次計畫中脫穎而出，成為其他縣市的學習榜樣。

內政部22日於南投消防訓練中心辦理「2024年災害防救科技韌性成果展」，併同辦理「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫2023年績優單位頒獎典禮」，由內政部部長劉世芳頒發績優獎座，來慰勉2023年辦理災害防救業務經評定特優、優等之直轄市、縣(市)政府績優單位辛勞，同時表彰韌性社區、防災士以及企業防災代表，藉以提升參與者之榮譽心並激勵各級承辦人員士氣。其中台南市東區區公所、歸仁區公所積極推動區韌性社區自主防災、水患自主防災社區工作，健全防災體制，有效提升社區防災能力而獲績優區公所榮譽；歸仁區七甲里韌性社區更在全國韌性社區評鑑中脫穎而出，榮獲2024年績優韌性社區評鑑-全國特優獎殊榮。

社團法人台灣生活環境安全與衛生學會鄭世岳理事長培訓防災士人數超過700人，為培育台灣防救災人力貢獻心力；歸仁區七甲里陳漢峻防災士則以自身熱心於鄰里防震、社區巡查、災防演練等防災宣導工作獲頒績優防災士表揚。

台南市長黃偉哲表示，台南市能夠榮獲此項殊榮，主要得益於市府各局處、區公所執行計畫的成效。該計畫自推動以來，全面提升了本市的災害應對速度與效能，特別是在地震、颱風等自然災害來臨時，市民的安全得到了更有效的保障。

消防局長李明峯表示，台南市延續深耕計畫之優良典範，在強韌台灣計畫評鑑中再創佳績，已連續13年榮獲內政部評鑑「特優」的創舉，此次榮獲2023年強韌台灣計畫績優縣市的表彰，標誌著台南市在強化地區韌性方面取得了顯著的成效。市府將繼續致力於建設一個更加堅韌、智慧且可持續發展的未來，讓台南市成為全國防災與應變管理的領頭羊。

▲台南市在2023年強韌台灣計畫的績效管考中榮獲「績優縣市」殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除災害應變第一線的區公所、防災士之外，也期望結合民間企業的力量來協助公部門推廣防災工作，此次台南市在地企業中，有啟德機械起重工程股份有限公司與台南市簽定災害搶救支援廠商，並主動參與協助市府辦理相關防災演練；另外奇美實業成立自己的消防隊，除為廠內之緊急應變作業之資源外，更與台南市消防局簽署支援協議，將消防車輛列入勤務緊急調度系統，平時及參與各項災害搶救，善盡企業社會責任，並積極協助台南市辦理相關災害防救演習；兩家企業本諸熱心公益，協助防災工作，回饋市民，善盡企業社會責任之義舉獲得績優企業表揚之殊榮。

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