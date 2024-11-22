台南移工勞雇安心計畫　健康城市海報獎獲獎

▲台南市勞工局以「勞雇安心 『移』家『移』居」參加「2024年度健康城市暨高齡友善城市海報獎」，從全國各地的優秀參賽作品中脫穎而出，榮獲健康城市銅獎殊榮。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市政府積極推動市長黃偉哲提出的「希望家園」理念，致力於打造友善、多元的生活與工作環境，勞工局以「勞雇安心 『移』家『移』居」參加「2024年度健康城市暨高齡友善城市海報獎」，從全國各地的優秀參賽作品中脫穎而出，榮獲健康城市銅獎殊榮，並將於22日前往台北接受頒獎。

勞工局局長王鑫基表示，「勞雇安心 『移』家『移』居」包含家庭類及產業類勞雇安心計畫。「家庭類勞雇安心計畫」自2018年開辦以來，已邁入第6年，致力於協助看護移工與家庭提升照護品質，並減輕家庭照顧壓力。該計畫特別針對新入境移工及需求突然改變的家庭，由專業人員進行事前評估，了解被看護人及移工的需求，提供量身訂製的服務方案，由專業的護理師、翻譯、營養師直接到宅提供服務，迄今服務了近400個家庭，成功案例包括協助長期臥床者進行復能運動及家庭心理支持，深受參與家庭及移工夥伴的肯定與感激。

而「產業類勞雇安心計畫」自2022年由台南首創，推行3年已進行102場次，服務了756名移工及雇主。計畫由專業職安衛人員與翻譯進入廠區，針對移工進行工作危害辨識及安全防護訓練，同時為雇主提供職安衛教育。該計畫不僅降低職業災害風險，還在今年4月於國際研討會上分享成果，展示台南市在移工安全管理方面的具體成效。

為延續「勞雇安心」計畫的成功經驗，台南市勞工局將於11月29日在關子嶺勞工育樂中心舉辦「產業類勞雇安心論壇」。論壇將邀請專家學者分享計畫成果及職災預防經驗，讓更多雇主了解並參與這些友善政策，共同創造更安全的工作環境。勞工局表示，未來將持續推廣計畫，讓更多人受益，共同建構友善與健康的台南。