他神預測「中華隊大勝美國6分」　大票人看呆！炸裂喊：明天贏日本

網搜小組／劉維榛報導

今（22日）中華隊8:2打爆美國，10名打擊者表現可圈可點，來到關鍵7局上集體發威，攻佔滿壘靠著江坤宇一棒揮出，一口氣灌入3分，之後打線繼續發威，再進帳2分。一名網友挖出昨天一篇預測文，有人精準算出台灣會贏6分，引發大票球迷驚呆朝聖「神預測真的贏6分」，有人同樣算出明天台日大戰能贏2分。

一名網友在臉書社團《大谷翔平 shohei ohtani(Decoy社)》挖出一篇昨日PO文，有球迷以數學方式來預測今天的台美大戰分數，「我們只輸給日本2分（3：1），但是美國輸給日本8分（9：1），所以中華隊對上美國隊，應該可以贏6分（9減3），沒錯吧？」

今天確實中華隊領先6分打爆美國，神準預測成功，讓原PO笑虧，「這是明燈啊，太準啦！最終比數8：2，大神受我一拜！」

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▲中華隊擊敗美國隊。（圖／記者李毓康攝）



底下網友炸裂狂呼，「不能不相信數學哈哈」、「感謝賽程安排，美國昨晚跟日本打，接著晚接午跟中華隊打，體力上一定有影響」、「這算數真準」、「相信數學，神串留名」、「神預測真的贏6分」、「明天對日本精彩可期」、「第一次覺得數學那麼好玩」、「我也有看到這篇，以為是開玩笑，沒想到是真的」、「本屆的台灣隊，是很強的，誰還敢不看好，都去好好道歉」、「神人～請在開金口，明天贏日本」。

明天中華隊2度迎戰日本隊，有網友也依照上述算法預測比數，「以數學的方式來表達，日本只贏澳洲6分（9：3）但是我們卻贏澳洲8分（11：3），所以我們台灣明天對上日本，台灣應該可以贏日本2分（11：9）沒錯吧！」

台灣今天以8比2擊敗美國隊，拿下複賽首勝，也是近21年來對美首勝。選手們打線此役火力全開，繳出14支安打，潘傑楷擊出陽春砲，讓台灣保持領先，江坤宇7局更是掃出關鍵清壘三壘安打，一棒灌進3分，並延續攻勢，台灣單局灌進5分擴大奠定勝基。

事實上，台灣贏得此戰，是繼2003年世界盃對美國之後再度贏球，終止國際賽成棒對美國6連敗。當時由杜章偉先發主投，前6局僅被敲出一發陽春砲失分。靠著林智勝的超前全壘打，加上杜章偉7.2局優質表現，以及陳偉殷、林恩宇聯手後援，終以2：1擊敗美國隊。