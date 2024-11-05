台南校園廁所大翻新　美感、性別友善全面升級師生好評不斷！

▲台南市政府改善全市111所學校的403間廁所，徹底解決廁所管線漏水、設備損壞及通風不足等問題，同時融入美感教育需求與性別友善概念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提供校園師生乾淨、舒適且更安全的如廁環境，台南市政府積極推動國民中小學老舊廁所整建計畫，自2023年至今，市府已獲補助3億1278萬6,000元，用於改善全市111所學校的403間廁所，徹底解決廁所管線漏水、設備損壞及通風不足等問題，同時融入美感教育需求與性別友善概念。

此次改建成效顯著，尤其以北區開元國小及南區日新國小的改造為代表，這些學校的廁所設計結合自然生態和創意設計，成為校園中的新亮點。

市長黃偉哲表示，台南市將打造友善、人性化且具有在地特色的校園廁所，列為市府的重要政策之一。整建完工後，師生及家長普遍反映良好，性別友善廁所的設置尤其受到歡迎。台南市預計在2024年底前完成84校的性別友善廁所設置，並於2025年中再完成10校的設置，持續為校園營造安全衛生的友善如廁環境。

教育局長鄭新輝指出，廁所文化是美感教育不可或缺的一部分，學校將改造過程融入相關課程，讓全校師生了解設計理念和改造歷程，並宣導如廁禮儀。這不僅在教育中落實了廁所文化，還讓新改造的廁所兼具實用性、美感及教育意義，為校園增添新的活力。

教育局表示，為了確保廁所設計符合使用者需求，市府鼓勵學校邀請親師生共同參與討論，將意見納入規劃設計。北區開元國小忠誠樓廁所以台灣獨特生物如黑面琵鷺、梅花鹿和台灣黑熊為主題，展現從海邊到森林的自然之美，讓學生在使用廁所時感受到環境保護的意識。每層樓設置的性別友善廁所還配備智慧導引系統，不僅提升便利性和安全性，並保障每位使用者的隱私，提供一個舒適且充滿美感的如廁空間。

南區日新國小的廁所則運用多元材質、色彩及燈光設計，打造出工業簡約風格的如廁環境。天花板輕鋼架的鏤空設計與LED燈具的結合，為整體空間提供良好的採光與通風效果，牆面則以簡潔明亮的壁磚搭配馬賽克裝飾，增添活潑的色彩與富有節奏感的空間美感。原有的男女合廁也經過改造，設置各別隔間及防窺板，保障使用者的隱私，大幅改善了以往使用合廁時的尷尬情況，讓所有人都能安心、安全如廁，享受如在家中的舒適體驗。

新市區新市國小南嘉樓廁所整建工程，以有限空間做最大利用、清爽乾淨明亮及融入在地美學特色為發想，一樓設置性平友善廁所，整層設計以跳色方式讓空間變明亮活潑，入口處洗手台是以白蓮霧為原形的創意造型，再加上從一樓延伸到三樓的蓮霧樹枝欄杆意象及五顆白蓮霧雷切裝置藝術，讓原本方正格局的廁所也能呈現立體空間之變化，呈現在地多樣美感。

走進新營區南梓實小結合永續藝術教育的廁所環境，映入眼簾的是代表學校發展願景的雙語大樹意象，輔以揉合現代感與清新簡約風格兼具的整體規劃設計。以友善的思維考量空間運用，建置可收納之等候區坐椅，並透由採光、色調、安全利便及符合學童不同發展階段等考量，巧妙鋪敘和諧的空間層次。廁所內部空間呈現聯合國永續發展目標，特別彰顯「性別平等」（Gender Equality）意念。另於媲美高級飯店的洗手台上方牆面，鋪陳孩子們的畫作，呈現出彷彿藝廊般的視覺風采，為空間注入優雅美學，讓方便不止是方便。

教育局表示，台南市政府將持續爭取中央補助經費，進一步建設性別友善且舒適的如廁環境，並加強宣導與教育，讓學生不再對廁所感到卻步，同時提供民眾更加溫馨、完善的公共設施，全面提升校園生活品質。