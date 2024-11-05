台南環保局飛鷹計畫加強查緝　露燃行為無所遁形

▲為有效減少露天燃燒引起空氣污染，台南市環保局啟動「無人機露燃查緝專案-飛鷹計畫」，除結合無人機和AI科技，讓違規行為無所遁形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

已進入秋冬空品不佳季節，為有效減少露天燃燒引起空氣污染，台南市環保局啟動「無人機露燃查緝專案-飛鷹計畫」，除結合無人機和AI科技，用高效能、高頻率進行查緝，縮短反應時間，更引進定點式AI監控，全天候關注露天燃燒好發區域，讓違規行為無所遁形，陳情案比去年減少24%，改善成效顯著。

秋冬季節是露天燃燒發生較頻繁時期，傳統查緝方式往往因地形複雜和時間限制，效果有限。為此，環保局陸續導入無人機和AI技術，將查緝的困難點化整為零，大幅提升查緝效率，同時也透過大數據分析陳情數具和消防火警紀錄，更準確地預測可能的熱區，提前部署查緝資源。

市長黃偉哲強調，科技的應用不僅能強化執法，更是為了讓市民享有更乾淨的空氣和健康的生活環境。他呼籲市民遵循合法管道處理廢棄物，切勿違法露天燃燒，共同維護臺南市的環境品質。

環保局長許仁澤指出，今年露天燃燒的陳情已有減少，但會持續加強執法，飛鷹計畫亦將增加查緝頻率。提醒市民，從每年10月到隔年3月，若遭查獲露天燃燒行為，依裁罰準則最高可罰3.3倍，請勿露天燃燒枯枝、雜草、垃圾…等各類廢棄物，共同維護空氣品質。