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台南浪貓遭五馬分屍虐殺　黃偉哲要求盡速抓到兇手

▲台南市議員林燕祝公布遭虐殺的浪貓照片，提醒市長黃偉哲儘快緝兇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員林燕祝公布遭虐殺的浪貓照片，提醒市長黃偉哲儘快緝兇。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

一隻疑似遭五馬分屍虐殺的公浪貓屍體，4日下午遭棄置在台南市安南區海佃路一段巷弄，當地民眾發現後立即報警，由於該隻浪貓四肢殘缺，生殖器疑遭剪斷，兇手手段極其兇殘變態，市議員林燕祝質詢公布遭虐殺的浪貓照片，提醒市長黃偉哲注意，儘快緝兇。

林燕祝議員表示，遭虐殺的浪貓四肢殘缺，從傷口看，都不是用利刃切斷，疑似用虎頭鉗及刀片，以敲、拉扯及切的方式截斷四肢，左前肢硬被拉斷到身體接縫處，左、右後肢則是一遭用鉗子拉皮切割，僅剩下腳趾頭，受害貓咪四肢殘缺不全，絕不是遭狗咬或捕獸夾傷害，兇手手段殘忍，猶如把貓五馬分屍。市長黃偉哲看了遭虐殺的浪貓圖片後，也指該案非常殘忍。

林燕祝議員指出，當年北捷發生隨機殺人事件，兇手鄭捷也是從虐殺小動物開始轉為殺人，這種虐殺浪貓的兇手若隱藏在台南市，未來犯案是非常恐怖的。她還說，印度聖雄甘地曾說：『一個國家的道德水準，看它對動物的態度便可以知道』，而一個社會怎麼對待動物，就可能怎麼對人。她問市長黃偉哲身為一市之長，要怎麼處裡呢？黃偉哲說，他很難過，每個生命都是珍貴無價的，他覺得動保法的刑責太輕了，他請市警局以對尊重生命的態度，用最快速度早日抓到兇手。市警局長林國清也立即回答說，警方已在該區域內以調閱公私有的監視器全力追查兇手。

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