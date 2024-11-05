　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南關山自救隊集結滅火演練爭取滅火時效　學習CPR掌握救命技術

▲台南市消防局第二大隊特於5日上午10時在南化區關山里耀靈宮廣場前辦理搶救演練，並教導成員施作CPR等救護技能，日後若遇有民眾受傷，可即刻救援，把握急救的黃金時間。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊特於5日上午10時在南化區關山里耀靈宮廣場前辦理搶救演練，並教導成員施作CPR等救護技能，日後若遇有民眾受傷，可即刻救援，把握急救的黃金時間。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南化區關山里位處偏遠，關山里自救隊的成立，緣起於多年前當地1場火警，消防局出動南化、楠西、玉井、左鎮、麻豆分隊等單位趕往救災，時程都超過1小時，幸該處為空屋，僅燃燒堆放的雜物，無人傷亡。

第二救災救護大隊與關山里里長謝國男及其里民為策進火災搶救機制，比照現行推動民間企業組成企業義消的做法，訓練自救隊成員落實「自助、互助、公助」，藉以提昇關山里消防安全，展現自主救災能力。

為此，消防局第二大隊特於5日上午10時在南化區關山里耀靈宮廣場前辦理搶救演練，在里長謝國男通報火警後，自救隊成員開著載運水箱與幫浦的農用噴藥車集結，並在消防隊人車到達前，先撲滅零星火勢，展現自主救災能力。另5日特別教導成員施作CPR等救護技能，日後若遇有民眾受傷，可即刻救援，把握急救的黃金時間。

▲台南市消防局第二大隊特於5日上午10時在南化區關山里耀靈宮廣場前辦理搶救演練，並教導成員施作CPR等救護技能，日後若遇有民眾受傷，可即刻救援，把握急救的黃金時間。（圖／記者林東良翻攝，下同）


消防局局長李明峯表示，雖說「遠水救不了近火」，但守護民眾生命財產安全不容打折。成立「關山自救隊」彌補消防隊馳赴火場途中之救災空窗期，在此感謝在地里民落實區里自主防救災，將災害降至最低。此外，消防局在市長黃偉哲大力支持下，不斷充實各項軟硬體設施。如於山區分隊購置小型細水霧消防車，以因應道路狹小，地勢蜿蜒崎嶇之地形，縮短救災時效，共同打造安全之居住環境。

▲台南市消防局第二大隊特於5日上午10時在南化區關山里耀靈宮廣場前辦理搶救演練，並教導成員施作CPR等救護技能，日後若遇有民眾受傷，可即刻救援，把握急救的黃金時間。（圖／記者林東良翻攝，下同）


消防局第二大隊長王騰毅表示:多年前這場空屋火警燒出了偏遠地區救災的隱憂，救災人車無法及早到達搶救。因此，分隊積極與在地居民研議策進作為，建置「關山自救隊」集結機制，藉以強化在地救災能量，保障民眾生命財產。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
NONO強制猥褻2女獲不起訴　受害女「精神折磨」發聲
司機忘拉手煞車！信義區公車「屁股撞進超商」
快訊／全美「第1張」總統選票出爐！
快訊／信義區公車撞進超商！　現場狀況不明
新北男找妖豔變性人做S　「想再一次」突猝死
酒店妹熬3年戒毒上岸！結婚前「想封存往事」　執行署聽到了
吳宗憲被新人惹怒　封殺至今！導火線曝
上班睡覺、看政論節目！　藍委轟賴清德：離譜人事酬庸亂象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南環保局飛鷹計畫加強查緝　露燃行為無所遁形

台南市5輛新通用計程車　投入服務行動不便者行列

為銜接就業做好準備　台南永康就業中心帶領身障者體驗職場

充實救災裝備器材　企業捐贈南消第一大隊個人熱顯像儀

基層電動公務車維修費高　議員喊話市府增加預算

台南關山自救隊集結滅火演練爭取滅火時效　學習CPR掌握救命技術

南消三大隊辦理車禍救援訓練　善心企業大力襄助強化救援

雲林榮獲ICF全球7大智慧城市　張麗善縣長赴西班牙領獎

屏東男忘記機車停放何處　枋寮警1招秒尋獲

枋寮翁騎電動車沒電了　潮州警推2公里回派出所休息

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

無大重機駕照騎R1自摔　時速破百擊落路旁4重機

交戰片曝！吳忠達一身戎裝　槍聲中自拍...前線無奈嘆息

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

男破窗搶銀樓13兩黃金！　台東「最強阿姨」飛撲壓制

綠控陳玉珍突宣布審財劃法到12點　吳秉叡扯爆主席台麥克風

台南環保局飛鷹計畫加強查緝　露燃行為無所遁形

台南市5輛新通用計程車　投入服務行動不便者行列

為銜接就業做好準備　台南永康就業中心帶領身障者體驗職場

充實救災裝備器材　企業捐贈南消第一大隊個人熱顯像儀

基層電動公務車維修費高　議員喊話市府增加預算

台南關山自救隊集結滅火演練爭取滅火時效　學習CPR掌握救命技術

南消三大隊辦理車禍救援訓練　善心企業大力襄助強化救援

雲林榮獲ICF全球7大智慧城市　張麗善縣長赴西班牙領獎

屏東男忘記機車停放何處　枋寮警1招秒尋獲

枋寮翁騎電動車沒電了　潮州警推2公里回派出所休息

朝野審財劃法爆衝突　國民黨批綠拿預算當老大：快還錢給地方

信義區公車停斜坡「屁股滑進對面超商」！　司機喊：有拉手煞車

電影MV熱門拍攝地！　40年回憶「和平新生天橋」要掰了

海運市場展望佳　貨櫃三雄股價連袂勁揚

甜言蜜語暈船！彰化女砸177萬投資泰達幣　聽這句話夢醒了

力駁名嘴編民眾黨宮鬥劇　黃國昌奉勸：不會有用的

台南環保局飛鷹計畫加強查緝　露燃行為無所遁形

苗栗貓裏喵親子公園有蛇！驚見超巨臭青母　市公所加強巡查

她「三餐吃蘋果」狂瘦20kg！竟罕見耳鳴　醫驚：耳咽管脂肪全沒了

首推GTS綠色旅行標章「僅3家取得」　觀光署拍紀錄片鼓勵申請

地方熱門新聞

桃園分署五打七安案件聯合拍賣會　雙11登場

手拿砍刀開路前進…　台電復興區搶修復電

台南男子騎機車邊滑手機網友驚呼危險

第17屆華聲盃全國圍棋錦標賽台南以棋會友

支持城市公安建設！企業豪捐千萬消防車挺高雄

忘記機車停放何處　枋寮警1招秒尋獲

雲林躋身全球7大智慧城市　張麗善赴西班牙參加高峰會

五股觀音坑溪橋重建將完工　預計11月中旬開放通行

清寒青年18歲職畢加入「青年領航計畫」

桃園市議員舒翠玲　爭取恢復聘任學校工友

平鎮區全民健走　彭柏霖公益團隊爭取認同度　

追求美麗眉型　立體野生眉技術分享成亮點

男過世無人料理後事　枋寮警伸援手

雲林榮獲ICF全球智慧城市赴領獎

更多熱門

相關新聞

台南恐怖虐貓　四肢全斷棄屍巷弄　

台南恐怖虐貓　四肢全斷棄屍巷弄　

台南驚傳虐殺貓咪案，安南區海佃路一段附近，昨（4）日有民眾發現有遭虐殺的貓咪被丟在路旁，警方獲報後到場蒐證，會同動保處調閱監視器，盡速查緝虐殺貓咪的嫌犯。

台南捷運深綠線利多尚未發酵　1區漲贏「南科受惠區」

台南捷運深綠線利多尚未發酵　1區漲贏「南科受惠區」

台南德陽艦驚傳落海　21歲男獲救拒送醫

台南德陽艦驚傳落海　21歲男獲救拒送醫

台南海產店2男酒後互毆！他喝到爛醉拒就醫

台南海產店2男酒後互毆！他喝到爛醉拒就醫

2千黑面琵鷺到台南！18傷癒野放又回來

2千黑面琵鷺到台南！18傷癒野放又回來

關鍵字：

台南關山自救隊滅火演練滅火CPR救命技術

讀者迴響

熱門新聞

台南羊肉爐遭爆長蛆！業者喊告：限一周道歉

快訊／10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

上海女誕下「黑皮膚寶寶」！她急喊：沒去過非洲

快訊／銀杏轉中颱！最新路徑曝　環流雨彈炸北東

台灣未來恐有大災情！　專家1原因示警

銀杏恐轉中颱　12縣市陸上強風特報

最正啦啦隊傳死會　IG洩男方疑是富邦投手

寧月花1000買水！過來人曝飲水機恐怖真相

柯文哲鬆口認橘子收錢角色！　一張白紙破解親筆密令

影視颶風Tim宣布離婚！　與網紅妻4年婚告終

柯文哲「延押豬隊友」竟是學姐　隔空串證被抓包

新家變砲房！屋主見睹監視器「激戰畫面」氣炸　逼老闆買走房子

遭邱瓈寬砲轟！王定宇提2名曲：在中國能唱？

妻子在公司找炮友！連劈2同事：沒交往只做過

柯文哲的「牢房生活」曝光！　1甩態行為遭批無視人間律法

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面