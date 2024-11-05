台南關山自救隊集結滅火演練爭取滅火時效　學習CPR掌握救命技術

▲台南市消防局第二大隊特於5日上午10時在南化區關山里耀靈宮廣場前辦理搶救演練，並教導成員施作CPR等救護技能，日後若遇有民眾受傷，可即刻救援，把握急救的黃金時間。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南化區關山里位處偏遠，關山里自救隊的成立，緣起於多年前當地1場火警，消防局出動南化、楠西、玉井、左鎮、麻豆分隊等單位趕往救災，時程都超過1小時，幸該處為空屋，僅燃燒堆放的雜物，無人傷亡。

第二救災救護大隊與關山里里長謝國男及其里民為策進火災搶救機制，比照現行推動民間企業組成企業義消的做法，訓練自救隊成員落實「自助、互助、公助」，藉以提昇關山里消防安全，展現自主救災能力。

為此，消防局第二大隊特於5日上午10時在南化區關山里耀靈宮廣場前辦理搶救演練，在里長謝國男通報火警後，自救隊成員開著載運水箱與幫浦的農用噴藥車集結，並在消防隊人車到達前，先撲滅零星火勢，展現自主救災能力。另5日特別教導成員施作CPR等救護技能，日後若遇有民眾受傷，可即刻救援，把握急救的黃金時間。



消防局局長李明峯表示，雖說「遠水救不了近火」，但守護民眾生命財產安全不容打折。成立「關山自救隊」彌補消防隊馳赴火場途中之救災空窗期，在此感謝在地里民落實區里自主防救災，將災害降至最低。此外，消防局在市長黃偉哲大力支持下，不斷充實各項軟硬體設施。如於山區分隊購置小型細水霧消防車，以因應道路狹小，地勢蜿蜒崎嶇之地形，縮短救災時效，共同打造安全之居住環境。



消防局第二大隊長王騰毅表示:多年前這場空屋火警燒出了偏遠地區救災的隱憂，救災人車無法及早到達搶救。因此，分隊積極與在地居民研議策進作為，建置「關山自救隊」集結機制，藉以強化在地救災能量，保障民眾生命財產。