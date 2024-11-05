為銜接就業做好準備　台南永康就業中心帶領身障者體驗職場

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心特於10月及11月辦理2場身心障礙者職場體驗參訪活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助身心障礙者對職場有探索體驗的機會，勞動部雲嘉南分署永康就業中心特於10月及11月辦理2場身心障礙者職場體驗參訪活動，帶領約40位身障朋友至「麥當勞」和「台灣美妍院」參訪，藉由參觀職場環境及體驗活動，了解企業的組織文化、工作環境內容及員工福利等，由身障就服員及時從旁進行職涯規劃及就業諮詢服務，以提升就業競爭力。

10月29日辦理第一場參訪活動，參加對象為精神障礙者，永康就業中心特別邀請友善廠商「麥當勞」及提供精障者多元社區支持服務的「知南會所」共同辦理職場體驗活動。台南永康就業中心李奇玫主任表示，有感於精神障礙者求職不易，為協助病情穩定且有就業需求的精障者就業，乃規劃本場體驗參訪活動，非常感謝「麥當勞」南區營運顧問李世欽長期與永康中心合作，除提供中高齡及二度就業婦女工作機會外，更首次給精障朋友職場參訪機會，中山南店陳經理於現場與參訪的求職者模擬面試，針對表現不錯的學員將給予部分工時的工作機會。

永康中心表示，透過這一系列職場參訪體驗活動，讓參訪者清楚認識速食產業，及所需的工作內容和職能條件，藉由就業準備訓練、實際職場操作和面試模擬，逐步提升精障者職場能力。32歲的陳姓求職者表示，之前都是消費者的角色，不了解一個產品的產生原來需要這麼多道工序，透過這次的體驗讓他對於未來就業更有想法，也了解自己所欠缺的工作能力，希望之後能加強自己的職能，成為「麥當勞」的一員。

11月28日將辦理第二場參訪活動，參加主要對象為智能障礙及聽障者，為加強智能障礙者及聽障求職者對於傳統產業的認識，特別至「台灣美妍院」參訪，該院從賣胭脂的業務，到開立小小工廠，一步一腳印，腳踏實地走到代工世界各大美妝品牌，是MIT台灣在地美妝工廠，精益求精的自我要求，成就許多台灣第一。參訪的求職者可了解時尚產業，並體驗彩妝、時尚走秀及網紅直播等多元體驗。希望透過此次參訪讓民眾對自身職涯藍圖收集更多多元訊息，可以選擇合宜自己之職類進入職場。如有興趣參加的身障求職者可洽永康就業中心06-2038560分機312紀小姐。

永康就業中心表示，身障者的勞參率比一般人來的低，中心今年度受理身障求職人數655人，推介成功188人，媒合率近3成，為了加強身障就業媒合，今年度辦理2場身心障礙者職場參訪活動，希望透過活動協助身障求職者了解就業市場現況，提升其對工作世界的認識，期增加就業體驗臨場感，為就業提前做準備，以提高就業的機會。另外鼓勵雇主僱用由公立就業服務機構推介失業期間連續達30日以上之身心障礙者，連續僱用滿30日以上，依受僱勞工人數每人每月發給1萬3000元（全時工作）或每人每小時發給70元（部分工時工作），最高獎助12個月。相關補助方案可洽永康就業中心06-2038560。