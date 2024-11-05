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台南市5輛新通用計程車　投入服務行動不便者行列

▲台南市交通局向中央爭取補助，輔導業者購入5輛通用計程車，由中華衛星車隊投入營運，提供市民就醫出行更便利的交通服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市交通局向中央爭取補助，輔導業者購入5輛通用計程車，由中華衛星車隊投入營運，提供市民就醫出行更便利的交通服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提供身心障礙民眾與行動不便者交通旅運需求，台南市交通局向中央爭取補助，輔導業者購入5輛通用計程車，由皇冠交通股份有限公司（中華衛星車隊）於2024年10月投入營運，提供市民就醫出行更便利的交通服務。

交通局局長王銘德表示，黃偉哲市長非常關注身心障礙市民行的便利，指示交通局積極配合交通部推動之「通用計程車」計畫，該車型專門為輪椅設計，行動不便者可乘坐輪椅直接上車。交通局近年累計補助5家計程車隊共66輛車，並爭取中央每輛車最高40萬元購車補助，還提供載送行動不便者營運獎勵金，每年最多可領6萬元，增加計程車業者投入通用計程車服務誘因，一舉數得。

▲台南市交通局向中央爭取補助，輔導業者購入5輛通用計程車，由中華衛星車隊投入營運，提供市民就醫出行更便利的交通服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王銘德局長指出，今年所領牌上路的5輛通用計程車皆使用全新進口的九人座通用休旅車，第三排座位載運輪椅時，每輛可乘載1輛輪椅及4位乘客，除配置審驗合格的輪椅升降機，針對一般乘客，也考量年長旅客越來越多，故業者更貼心在側門也加裝延伸迎賓踏板，不分族群上、下車都更為安全與便利。

王銘德局長表示，為提供民眾更便利的無障礙交通服務，市府持續整合中央與地方各項資源，自110年起即與交通部運輸研究所合作「愛接送APP」服務，採提前預約並依市府核定運價跳表收費，民眾可透過手機下載愛接送APP與完成註冊，即可使用APP依需求時段預約，也可透過業者的叫車專線提前預約（中華衛星車隊電話06-2912222），減少需要搭車時臨時叫不到車、或是被違規加價等疑慮。

▲台南市交通局向中央爭取補助，輔導業者購入5輛通用計程車，由中華衛星車隊投入營運，提供市民就醫出行更便利的交通服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市公共運輸處處長吳俁之表示，通用計程車除可服務提前預約的行動不便民眾外，也配合市府社會局復康巴士營運轉介機制，將部分身心障礙民眾預約不到復康巴士的趟次轉介通用計程車接送，以整合市府各項資源，其他離峰或沒有行動不便者預約之時段則可乘載一般民眾。

公共運輸處處長吳俁之表示，本批車輛未來也規劃投入偏遠地區「小黃公車」路線，服務更多偏鄉行動不便的民眾，共同提升大台南無障礙公共運輸服務品質。

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