大法官最新聲量曝光！　TPOC揭「中立」佔7成：好感度並不算好

▲現任大法官。（圖／翻攝司法院官方網站）

記者郭運興／台北報導

國會改革釋憲結果25日出爐，憲法法庭裁判大多數條文違憲，在野黨將批評矛頭轉向大法官，質疑其公正性。對此，台灣議題研究中心（TPOC）今（29日）分析「國會改革議題聲量」，釋憲結果出爐，單日超過4800則討論，是近一個月聲量高峰，但已不如半年前受關注。另外，「大法官」正負聲量及好感度表現，近一個月中，「中性」聲量佔比最高約73％，但負面聲量19％比正面聲量8％高出不少，使得大法官們的網路好感度（P／N值）來到0.46，表現並不算好。



TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫分析「國會改革議題聲量」，結果顯示，今年5月，立法院審查國會職權修法法時，「青鳥行動」在立法院外集結抗議，朝野立委多次爆發混戰，使議題聲量飆高，長達近兩週每日平均聲量超過1.7萬多則，總聲量突破22.2萬則。

TPOC指出，如今釋憲結果出爐，單日引發超過4800則討論，是近一個月聲量高峰，但已不如半年前受關注，聲量表現差距甚大，且只維持一天，隔天又掉回2千餘則的表現，顯示縱使國民黨團表態要「奮戰到底」，民眾黨也批評，憲法法庭判決是要讓國會調查權徹底空洞化，讓立院淪為「總統府立法局」，但目前看來，相關批評和行動能量尚且不足，均無法讓話題延續。

▼最新國會改革議題聲量。（圖／翻攝TPOC，點圖放大）



TPOC進一步分析，將現任15位大法官姓名與「大法官」作為關鍵字進行輿情搜尋，評估網路正負聲量及好感度表現，結果顯示，近一個月中，「中性」聲量佔比最高約73％，顯示網友討論情緒並不強烈，但值得注意的是，大法官的負面聲量佔比19％比正面聲量8％高出不少，使得大法官們的網路好感度（P／N值）來到0.46，表現並不算好。

尤其，在熱門負面話題中，由於在野黨不斷質疑大法官公正性，讓大法官們累積不少負面聲量，儘管相關討論正反意見兩極，仍對大法官長期以來的形象造成不小殺傷力，不可不慎。

最後，TPOC強調，國會改革修法聲請釋憲後，在野黨將批評矛頭轉向大法官，即便現階段民調結果顯示，信任大法官民意仍佔多數，但經過在野黨拉長戰線、長時間的攻擊，使得大法官累積不少負面網路聲量。從數據面觀察，國會改革或國會職權修法議題並沒有繼續延燒，但焦點是否將轉向大法官信任度戰場，在野黨的策略是否奏效，值得進一步注意。

▼最新大法官聲量與好感度。（圖／翻攝TPOC，點圖放大）

