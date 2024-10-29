　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大法官最新聲量曝光！　TPOC揭「中立」佔7成：好感度並不算好

▲▼大法官。（圖／翻攝司法院官方網站）

▲現任大法官。（圖／翻攝司法院官方網站）

記者郭運興／台北報導

國會改革釋憲結果25日出爐，憲法法庭裁判大多數條文違憲，在野黨將批評矛頭轉向大法官，質疑其公正性。對此，台灣議題研究中心（TPOC）今（29日）分析「國會改革議題聲量」，釋憲結果出爐，單日超過4800則討論，是近一個月聲量高峰，但已不如半年前受關注。另外，「大法官」正負聲量及好感度表現，近一個月中，「中性」聲量佔比最高約73％，但負面聲量19％比正面聲量8％高出不少，使得大法官們的網路好感度（P／N值）來到0.46，表現並不算好。

TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫分析「國會改革議題聲量」，結果顯示，今年5月，立法院審查國會職權修法法時，「青鳥行動」在立法院外集結抗議，朝野立委多次爆發混戰，使議題聲量飆高，長達近兩週每日平均聲量超過1.7萬多則，總聲量突破22.2萬則。

TPOC指出，如今釋憲結果出爐，單日引發超過4800則討論，是近一個月聲量高峰，但已不如半年前受關注，聲量表現差距甚大，且只維持一天，隔天又掉回2千餘則的表現，顯示縱使國民黨團表態要「奮戰到底」，民眾黨也批評，憲法法庭判決是要讓國會調查權徹底空洞化，讓立院淪為「總統府立法局」，但目前看來，相關批評和行動能量尚且不足，均無法讓話題延續。

▼最新國會改革議題聲量。（圖／翻攝TPOC，點圖放大）

▲▼最新國會改革議題聲量。（圖／翻攝TPOC，點圖放大）

TPOC進一步分析，將現任15位大法官姓名與「大法官」作為關鍵字進行輿情搜尋，評估網路正負聲量及好感度表現，結果顯示，近一個月中，「中性」聲量佔比最高約73％，顯示網友討論情緒並不強烈，但值得注意的是，大法官的負面聲量佔比19％比正面聲量8％高出不少，使得大法官們的網路好感度（P／N值）來到0.46，表現並不算好。

尤其，在熱門負面話題中，由於在野黨不斷質疑大法官公正性，讓大法官們累積不少負面聲量，儘管相關討論正反意見兩極，仍對大法官長期以來的形象造成不小殺傷力，不可不慎。

最後，TPOC強調，國會改革修法聲請釋憲後，在野黨將批評矛頭轉向大法官，即便現階段民調結果顯示，信任大法官民意仍佔多數，但經過在野黨拉長戰線、長時間的攻擊，使得大法官累積不少負面網路聲量。從數據面觀察，國會改革或國會職權修法議題並沒有繼續延燒，但焦點是否將轉向大法官信任度戰場，在野黨的策略是否奏效，值得進一步注意。

▼最新大法官聲量與好感度。（圖／翻攝TPOC，點圖放大）

▲▼最新國會改革議題聲量。（圖／翻攝TPOC，點圖放大）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
更改「颱風假」宣布時間？ 　北市府回應了
發票活動這4人「輪流狂中獎」！　王鴻薇轟財政部作假
快訊／殺死女房東！　惡房客「上銬戴腳鐐」移送
康芮加速變強「周四到周五晨全台籠罩暴風圈」　整片紫爆
氣象署增9點預報「颱風假恐延後宣布」　卓揆：多一報給地方政府
快訊／發票活動重複中獎！　國稅局霸氣回應了
國小童小腿莫名大片瘀青　一驗竟是「比愛滋更可怕」的超罕病

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

更改颱風假宣布時間？北市：原則維持晚上8點　特殊情況「不超過10點」

長泰19號操演挺進彰化！M60A3戰車穿梭　鄉親驚呼超逼真　

雲端發票活動這4人竟「輪流狂中獎」　王鴻薇轟財政部作假

氣象署增9點預報「颱風假恐延後宣布」　卓揆：多一報給地方政府衡量

4句話重轟民進黨能源政策　朱立倫：電價高漲又要補台電虧損

觀光人次剩750萬倒退12年！　洪孟楷：人民如何「信賴」政府？

康芮來襲！海軍陸戰隊第106梯、陸軍第211梯　延至11／4入營

大法官最新聲量曝光！　TPOC揭「中立」佔7成：好感度並不算好

再被點名參選台北市長　吳思瑤：無暇也沒有心思

居住正義不含工安？綠爆岳父建案「挖斷瓦斯管線」　黃國昌：毫無所悉

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

真的能轉！萬聖節扮魔術方塊　萌弟玩到全身汗也捨不得脫

林俊傑要借她「瑕疵麥克風XD」　魏如萱自曝是I人：我就是I～

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

更改颱風假宣布時間？北市：原則維持晚上8點　特殊情況「不超過10點」

長泰19號操演挺進彰化！M60A3戰車穿梭　鄉親驚呼超逼真　

雲端發票活動這4人竟「輪流狂中獎」　王鴻薇轟財政部作假

氣象署增9點預報「颱風假恐延後宣布」　卓揆：多一報給地方政府衡量

4句話重轟民進黨能源政策　朱立倫：電價高漲又要補台電虧損

觀光人次剩750萬倒退12年！　洪孟楷：人民如何「信賴」政府？

康芮來襲！海軍陸戰隊第106梯、陸軍第211梯　延至11／4入營

大法官最新聲量曝光！　TPOC揭「中立」佔7成：好感度並不算好

再被點名參選台北市長　吳思瑤：無暇也沒有心思

居住正義不含工安？綠爆岳父建案「挖斷瓦斯管線」　黃國昌：毫無所悉

泰國8腿4耳小貓出生就夭折　遺體塗薑黃飼主稱：象徵吉祥的降臨

國家災害防救科技中心誤傳停電訊息　台電道歉了

更改颱風假宣布時間？北市：原則維持晚上8點　特殊情況「不超過10點」

長泰19號操演挺進彰化！M60A3戰車穿梭　鄉親驚呼超逼真　

2024時尚奧斯卡CFDA得獎名單！MK獲改變獎、年度女裝設計師曝光

2403.8萬起！法拉利台中旗艦據點開幕　「全新V12超跑」同步亮相

IG上傳影片超糊！官方揭殘忍真相　「人氣太低」影響解析度

花蓮創新創業嘉年華叫好叫座　廠商、民眾滿意度達九成

雲端發票活動這4人竟「輪流狂中獎」　王鴻薇轟財政部作假

日本受害者控Meta放任詐騙廣告　提訴求償近1億元

鮮奶油罐沒擰緊直接爆開！ 女店員被噴衣服一片白嚇傻

政治熱門新聞

柯文哲替3大將向沈慶京討錢　18筆收賄金流曝

過半民眾相信綠擁抱中華民國！黃暐瀚：藍重回執政最大課題

柯文哲「橘子」雲端被破解　私訪沈慶京細節浮現

沈慶京嗆檢：要拍Netflix反擊　行使緘默權卻狂讚柯文哲

涉收沈慶京獻金！黃珊珊發聲明反擊

氣象署增9點預報「颱風假恐延後宣布」　卓揆：多一報給地方政府衡量

「帳房橘子」雲端行事曆遭破解　律師曝對柯3不利：打臉柯文哲說謊

柯文哲案「偵查大公開」　最高檢要查了

川普控台灣偷走晶片產業！　卓榮泰備詢表態：我當然不同意

陳吉仲列超思案被告！黃國昌反應曝光

美麗島民調／總預算案卡關　37.4%民眾認為民進黨最該負責

自爆被騙簽公聽會　黃國昌狂罵鍾佳濱

黃珊珊密會沈慶京　捲京華城案角色曝光

「橘子」雲端行事曆被破解？黃國昌酸這句

更多熱門

相關新聞

林濁水多篇貼文轟大法官！　郭正亮曝原因：他不解為何墮落成這樣

林濁水多篇貼文轟大法官！　郭正亮曝原因：他不解為何墮落成這樣

國會改革釋憲結果25日出爐，憲法法庭裁判大多數條文違憲。前立委林濁水則發出數篇貼文批評大法官。對此，前立委郭正亮昨（28日）表示，林濁水為何這麼生氣？因為當年許宗力這些大法官想法都不是這樣，對於國會調查權，都認為要有「最寬範圍」，現在怎麼變成最嚴格「五權憲法派」？他強調， 林濁水從未改變，但以前的同志們都變了，大法官三權分立都不要了，幫監察院辯護，閹割立法院相關權力，真是為了權力而權力。

5成泛綠支持者不認同提名廢死大法官　藍委：嚴審提名名單

5成泛綠支持者不認同提名廢死大法官　藍委：嚴審提名名單

稱不用遵守憲判遭綠嗆翻　翁曉玲：我冷笑以對

稱不用遵守憲判遭綠嗆翻　翁曉玲：我冷笑以對

「國會聽證調查權」違憲　林濁水酸大法官：到底發明什麼詭異怪制

「國會聽證調查權」違憲　林濁水酸大法官：到底發明什麼詭異怪制

國會改革部分違憲加劇朝野對立？　卓榮泰：不會讓國內政局更不穩定

國會改革部分違憲加劇朝野對立？　卓榮泰：不會讓國內政局更不穩定

關鍵字：

大法官釋憲國會改革TPOC聲量好感度

讀者迴響

熱門新聞

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

不想放颱風假！他列「4天日期」網秒懂

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

便當店老闆「女友是免費飛機杯」被洗1星！回應惹怒網

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

道奇聽牌！弗里曼轟出世界大賽紀錄

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

康芮「暴風侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面