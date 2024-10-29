林濁水多篇貼文轟大法官！　郭正亮曝原因：他不解為何墮落成這樣

▲前立委林濁水。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

國會改革釋憲結果25日出爐，憲法法庭裁判大多數條文違憲。前立委林濁水則發出數篇貼文批評大法官。對此，前立委郭正亮昨（28日）表示，林濁水為何這麼生氣？因為當年許宗力這些大法官想法都不是這樣，對於國會調查權，都認為要有「最寬範圍」，現在怎麼變成最嚴格「五權憲法派」？他強調， 林濁水從未改變，但以前的同志們都變了，大法官三權分立都不要了，幫監察院辯護，閹割立法院相關權力，真是為了權力而權力。

郭正於節目《大新聞大爆卦》表示，難得看到林濁水生氣成這樣，竟然寫了6篇臉書文批評，林濁水最不能理解的就是「國會調查權」，大法官判決有沒有自創法律的問題？直接認定調查權只有全院委員會，才能設立調查委員會，委員會不行。

郭正亮表示，大法官這是怎麼解讀出來的？不得不讓人聯想到過去廢死爭議，大法官認為，死刑要從基層法庭到最高法庭判決必須從頭到尾一致，才符合要求，但憲法法庭怎麼得出這個結論的？當時民眾黨立委黃國昌就曾質詢司法院秘書長，有哪一個國家這樣規定？司法院秘書長竟然回答「委員請你告訴我」，就看得出有多任意。

郭正亮說，如果大法官認為，成立專案小組是監察院的獨有權力，而立法院行使調查權，一定要全院，不能個人也不能委員會，只有監察院可以用個人或委員會行使調查權，為什麼會做出這種區別？這給外界感覺就是憲法法庭在刻意打壓立法院調查權。

郭正亮指出，林濁水為何這麼生氣？因為林認為當年從事民主運動，許宗力這些大法官的想法都不是這樣，對於國會調查權的理解，都是認為要有「最寬的範圍」，現在怎麼自我閹割成這樣？突然都變成最嚴格的「五權憲法派」。

郭正亮認為，林濁水當然認為五權憲法是行不通的，尤其要把調查權歸屬給監察院和立法院，這會出問題，監察院又不是民選的，總統的手都伸進監察院，所以老百姓期待調查的疫苗、超思、口罩等案子，都沒有看到監察院在第一時間提出調查，拖了很久時間，甚至到現在根本沒有看到提案。

郭正亮說，監察院已將不符合民意了，結果憲法法庭對這樣的現象，完全不去理解，為什麼外界希望調查權該歸給立法院？因為監察院常常會考慮政黨立場，很多議題不根據民意來辦，而是根據政府需求，這樣還叫調查權？結果憲法法庭對監察院可能已經被政府控制、脫離民意，這一部分完全沒有著墨。

郭正亮再說，全世界沒有人這樣運作，哪有成立調查小組、專案小組就一定要到院會表決？有哪個民主國家，國會行使調查權被這樣要求的。

郭正亮質疑，因為國會要有調查權，才會有藐視國會的相關問題，憲法法庭要保護社會民眾，可以理解，但官員應該不能保護，結果現在也一律保護、混為一談，以後官員可以繼續耍無賴，憲法法庭卻不處理。

郭正亮表示，林濁水認識憲法法庭中有些法學博士背景的大法官，林非常不能理解，當初他們都是一輩子反對孫中山那套理論、追求三權分立的「自由民主派學者」，結果現在到了司法院，為了保護賴清德，可以墮落成這樣？

最後，郭正亮強調，林濁水就是從未改變的人，但以前的同志們都變了，賴清德可以去接受中華民國、擁抱憲法，連大法官現在三權分立都不要了、接受五權憲法，幫監察院辯護，閹割立法院相關權力，這真的是為了權力而權力。

▼前立委郭正亮（圖／資料照）