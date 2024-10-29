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5成泛綠支持者不認同提名廢死大法官　藍委：嚴審提名名單

▲▼新國會智庫公布最新民調，6成7民眾不認同提名廢死大法官 。（圖／羅智強辦公室提供）

▲新國會智庫公布最新民調，6成7民眾不認同提名廢死大法官 。（圖／羅智強辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

憲法法庭日前宣判死刑「有條件合憲」，但外界認為是「實質提高死刑門檻」。新國會智庫今（29日）公布最新民調，民調顯示不只82%民眾反對廢除死刑，更有64.9%民眾反對立法院配合修法提高死刑門檻。學者向執政黨示警，在民進黨支持者中有51.5%反對新的大法官提名名單，因為七位大法官提名人有六位表態主張廢除死刑。出席的多位立法委員也呼籲「堅持民意，反對廢死」，表達會嚴審主張廢死的大法官提名。

與會學者賴祥蔚認為，多數民眾反對立法院配合大法官釋憲來修法，有超過64.9%認為立法委員不應該配合修法。值得注意的是，民進黨支持者認為立法院要修法提高死刑門檻，也只有34%，而有54％反對；針對新一波大法官提名的部分，民進黨的支持者也只有37.4%同意，而有51.5％反對。顯示即使是民進黨支持者對這兩項議題，顯然都沒有站在民進黨或大法官這一邊。

立委羅智強呼籲，大法官看到這一份民調應該要感到羞愧，民眾透過民調告訴立法委員，不允許立委成為大法官實質廢死的幫兇，對大法官給了一記響亮的耳光。賴清德明明知道國人八成以上反對廢除死刑，卻偏偏要在七個大法官名單裡面塞進六個主張廢除死刑。賴清德也當過立法委員，當民意不認同廢死，卻提名主張廢死的大法官，不就擺明的要名單被否決嗎？

藍委洪孟楷表示，人民的眼睛是雪亮的，人民的意志是堅強的，台灣社會到目前為止，就是八成的民眾認為反對廢除死刑，如果任何人想要用他的政治意識形態立場去推動廢除死刑，台灣人民不會同意、人民不會配合、人民不會接受。立法院國民黨黨團至始至終都強調，他們一定專業審查嚴格把關只要民進黨團提要來做大法官的人選審查，絕對會審查，要讓所有的名單都攤在陽光下，讓所有國人都看到這個審查的結果。

▲▼新國會智庫公布最新民調，6成7民眾不認同提名廢死大法官 。（圖／羅智強辦公室提供）

立法委員廖偉翔認為，七位大法官提名人有六位主張廢死，這是赤裸裸的司法綁架，這樣的大法官提名是對人民殘忍，對加害者的慈悲。法律存在目的是要保障全民的權益，而不是成為少數人實現個人理想的工具；民意代表要善盡職責把關，這份最新民調也清楚的告訴我們，民眾期待的是一個能夠兼顧社會正義和民意的大法官團隊，所以我們更要代表民意堅決反對「支持廢死」的大法官被提名人。

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