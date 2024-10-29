稱「沒遵守釋憲義務」遭綠委嗆翻　翁曉玲冷笑：我一定繼續修法

▲翁曉玲自稱面對攻擊會冷笑以對。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

憲法法庭25日宣判國會職權修法部分條文違憲，國民黨立委翁曉玲日前稱「立法院沒有遵守釋憲判決的義務」，遭民進黨立委嗆「這位大媽真幼稚」、「立法院新三寶」。翁曉玲今（29日）自稱面對攻擊都是冷笑以對，反問民進黨聲稱五院各自獨立、各自尊重，但司法擴權、大法官造法、作出破壞權力分立與制衡原則、違反民意的違憲判決，司法院尊重了立法院嗎？自己一定會在憲法框架、在民意堅持下，繼續推動各種修法。

藍白力推的國會改革釋憲案被憲法法庭判決大部分違憲，引發在野不滿，藍委翁曉玲表示「不用遵守違憲的釋憲判決」，遭綠委王定宇批評「這位大媽真幼稚」，不僅個性傲嬌，更沒法律常識，難怪會跟（民眾黨立委）黃國昌一起擬出違憲法案，綠委洪申翰更嗆翁曉玲把憲法當自助餐，建議應辭去立委。

翁曉玲今強調，在大學教憲法廿幾年，轉任立法委員後，獲得法界先進、各領域老師們給予修法建議，孜孜不懈推動各項修法，而來自支持者各種肯定聲音，更是她未來再接再厲推動修法的最大動力。連續幾天收到來自綠委的批評，今日自由時報社論為文，「我冷笑以對。」

翁曉玲反問民進黨立委們，「余誓以至誠，恪遵國家法令，盡忠職守，報效國家，不妄費公帑，不濫用人員，不營私舞弊，不受授賄賂。如違誓言，願受最嚴厲之處罰，謹誓。」賴清德、卓榮泰、司法院大法官們，就職念完了，然後忘記了嗎？

翁曉玲表示，立法院三讀修正通過的「原住民保留地禁伐補償條例」, 補償自每公頃三萬元調升一倍至六萬元並須從114年預算開始執行，行政院不遵法，114年度總預算更罔顧國民黨呼籲顧醫護顧農民，此處不再贅述；民進黨不思有錯則改，反而窮盡全黨力氣只幹抹黑造謠立法院退回五次114年度中央政府總預算，請問這是哪門子的「恪遵國家法令」？

翁曉玲批，大法官的判決，罔顧九成民意，從廢死到國會改革，一路荒腔走板到底；大法官缺乏外部監督甚至連強度一般的內部監督也談不上，在此她也預告要推動修正司法院相關法案。民進黨聲稱五院各自獨立、各自尊重，試問，司法擴權、大法官造法、作出破壞權力分立與制衡原則、違反民意的違憲判決，司法院尊重了立法院嗎？民進黨立法委員還記得誓詞「代表人民依法行使職權」嗎？

翁曉玲認為，在人民看來，民進黨委員們早已自貶為賴清德跟卓榮泰的「行政院立法局」，大法官的判決，更早早自甘為賴清德的東廠、遂行賴皇意志。最後，翁曉玲重申，自己會在憲法框架、在民意堅持下，推動各種修法，勇往直前、義無反顧。

