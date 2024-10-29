「國會聽證調查權」違憲　林濁水酸大法官：到底發明什麼詭異怪制

▲憲法法庭宣判國會改革釋憲案。（圖／翻攝司法院網頁）

記者郭運興／台北報導

國會改革釋憲結果25日出爐，憲法法庭裁判大多數條文違憲。對此，前立委林濁水今（29日）表示，不經意又發現一項判決古怪之處，為了體制健全，大法官理當積極支持修法，強化聽證調查權才對；不料卻齊力主張徹底掏空「聽證調查權」的判決。他質疑，到底發明了什麼不為人知的詭異怪制，並借憲法判決努力推動？太詭譎了。

林濁水於臉書表示，大法官判決古怪之處，所在多有，不經意又發現一項。大一政治學或大一憲法學都會學到「內閣制國會調查權」，雖然比我國強大多，但是相對不常用，而「總統制」例如美國，「國會調查權」必須更加強大而常用，否則不足以制衡強勢總統，並完全違背了有限政府，權力分立制衡的民主憲政架構，非常危險 。

林濁水指出，2016年在立法院行使大法官同意權時，當時有好幾位被提名人都強調總統直選，並廢了閣揆同意權後，我國已經是總統制了。

林濁水認為，既然如此，為了體制健全，今天大法官理當像他們在學校教書、教學生的，積極支持修法強化立法院聽證調查權的才對；不料他們卻齊力主張徹底掏空「聽證調查權」的判決。

最後，林濁水強調，他們是突然改變立場，換到支持內閣制嗎？當然不是，那麼到底發明了什麼不為人知的詭異怪制，並借憲法判決努力推動？太詭譎了。

▼前立委林濁水。（圖／記者林敬旻攝）

