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台南宮廟串聯祈福　米街廣安宮壓軸迎高潮

▲龍虎鶴」祈福畫作首波贈送活動，預計將於國曆11月10日(星期天)廣安宮舉辦登殿安座當天，免費贈送給前一百名蒞臨典禮的民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲龍虎鶴」祈福畫作首波贈送活動，預計將於國曆11月10日(星期天)廣安宮舉辦登殿安座當天，免費贈送給前一百名蒞臨典禮的民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南號稱「眾神之都」，今年2024年配合台南四百活動，許多宮廟特別舉辦各類香科民俗祈福法會等活動，從年初的跨年敲鐘祈福、市府推出「台南祀百平安」專屬官網等活動，到9月底台南祀典大天后宮盛大的「台南400甲辰年府城迎媽祖」，一系列祈福活動，呈現出令人目不暇給的百花齊放盛況，讓人讚嘆台南信仰的凝聚力量。

▲龍虎鶴」祈福畫作首波贈送活動，預計將於國曆11月10日(星期天)廣安宮舉辦登殿安座當天，免費贈送給前一百名蒞臨典禮的民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

隨著2024年接近尾聲，各項宗教慶典也將迎來活動高潮。位於中西區的廣安宮，將率先推出「龍虎鶴」祈福畫作，為系列活動暖身。「龍虎鶴」祈福畫作，是由主辦單位蘇奕榮規劃，邀請傳統繪畫名家吳純隆創作。蘇奕榮今年曾邀請堂妹「半導體女王」AMD執行長蘇姿丰蒞臨台南祭祖，日前更大力襄助「台南400甲辰年府城迎媽祖」，此次以龍年特色，邀請名家描繪龍、虎、鶴一套三張的吉祥瑞獸，取台語諧音「攏呼賀」(都很好之意)，帶給民眾好彩頭。

▲龍虎鶴」祈福畫作首波贈送活動，預計將於國曆11月10日(星期天)廣安宮舉辦登殿安座當天，免費贈送給前一百名蒞臨典禮的民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

廣安宮創建於明鄭時期，位於台南市新美街，又名「米街廣安宮」，因當時米店林立而聞名，是早期府城民生物資的重要集散地，為當時城市中最繁華的地區之一。廣安宮主祀池府千歲，傳說池王爺生前為阻瘟疫而捨身救民，因此被敕封為神。廣安宮前次建醮已是七十二年前，如今再次舉辦建醮也適逢龍年，推出「龍虎鶴」祈福傳統畫作，除了呼應龍年的吉祥寓意，也響應台南四百全民參與的精神，共同推動城市文化治理。

▲龍虎鶴」祈福畫作首波贈送活動，預計將於國曆11月10日(星期天)廣安宮舉辦登殿安座當天，免費贈送給前一百名蒞臨典禮的民眾。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「龍虎鶴」祈福畫作首波贈送活動，預計將於國曆11月10日(星期天)廣安宮舉辦登殿安座當天，免費贈送給前一百名蒞臨典禮的民眾，共同參與台南四百的歷史時刻，為城市的未來祈福。

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