台南海安觀光商圈萬聖派對　黃偉哲力邀嗨翻2024萬聖節

▲「2024台南海安萬聖節 COS調皮鬼萌翻萬聖節」活動，大批民眾穿上搞怪裝扮共赴這場盛宴，市長黃偉哲26日下午也驚喜現身現場發送糖果給小朋友，隨後並參加時尚走秀，與民眾共度開心周末。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

萬聖節即將於十月底到來，台南市海安觀光商圈10/26-27日舉辦「2024台南海安萬聖節 COS調皮鬼萌翻萬聖節」活動，大批民眾紛紛穿上搞怪裝扮共赴這場盛宴，市長黃偉哲26日下午也驚喜現身現場發送糖果給小朋友，隨後並參加時尚走秀，與民眾共度開心周末。

市長黃偉哲表示，每年西洋萬聖節慶典已成為台南商圈的經典活動，這次活動特別擴大舉辦，邀請到崑山科大綠色永續市集擺滿整個海安商圈，歡迎10/26至27週末二日來到海安商圈參加萬聖節派對，不只好逛、好玩、好吃還超級有趣，大朋友放假小朋友放電，一起來海安High翻2024萬聖節！

此外，由於今日台南還有包括台灣設計展等多項活動，黃偉哲也特別提醒民眾可搭乘接駁車或騎共享單車、步行來參加，市府有準備咖啡優惠卷提供搭接駁車民眾，以避免開車過於壅塞反而影響遊興。

今日下午，台南專業魔術團隊「美吉克魔幻藝術」小丑嘉年華扮裝遊行盛大展開，氣球小丑、恐龍小丑、巨人小丑等用五彩氣球製造無盡歡樂，展現活力與趣味，吸引全場目光，讓孩子們在歡笑與驚喜中，共同度過一段難忘的時光！除此之外，知名專業派對品牌SEIZE 今夕何夕和眾多知名舞團、樂團可可布蘭妮、O in防禦Twinkii、JJT、Kimdoo以及南人重機團隊扮裝騎士們也加入大遊行隊伍，讓氣氛嗨到最高點。今日活動包括立委陳亭妃，議員沈震東、李中岑等均出席參與。

活動現場還特別邀請虎翔市集，準備了打卡和集點禮、嗨嗨遊行禮，還精心打造「萬聖氣味魔法屋」，讓民眾用小眾香氛氛調製屬於自己的魔藥瓶，並安排專業彩妝團隊駐足來到會場，提供民眾萬聖搞怪彩妝服務，讓大朋友與小朋友可以直接讓彩妝師打扮，一起體驗搞怪樂趣，也可以來拍照打卡，享受海安路店家們的美食美酒，現場更集結了超過上百個質感品牌合作，好逛、好玩、好吃，還超級有趣！歡迎闔家同樂留下最難忘的美好時光。

主辦單位海安商圈表示，10月15日到11月18日加入海安官方Line帳號，就可領取「海安家族好友禮」（數量有限 領完為止），此外，參加趣味遊戲「嗨嗨人生 命運在妳手」，不只可以領卷折抵店家消費，更有機會獲得多間店家隱藏版美食兑換，最後在11月底前，還加碼抽超大好禮iPhone16。更多活動詳情請上海安商圈官方臉書查詢(https://reurl.cc/g65oXR)。