台南sing時代之歌決賽爭霸戰出爐　黃偉哲頒獎肯定對台南藝文音樂創作底藴貢獻

▲2024台南sing時代之歌原創音樂競賽決賽暨頒獎音樂會，26日在南紡購物中心A2館1F南紡廣場登場，並由市長黃偉哲親自頒發獎項予前三名獲獎者。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



2024台南sing時代之歌原創音樂競賽決賽暨頒獎音樂會，26日在南紡購物中心A2館1F南紡廣場登場，並由12組入圍者現場演出決勝負，角逐首獎20萬元的高額獎金。

26日決賽最終得獎者結果正式出爐，首獎作品為陳嫚蘋的「陽傘」，貳獎作品為山元聰的「故鄉」，參獎作品為77&安小博的「愛著台南的伊」分別拿下，並由市長黃偉哲親自頒發獎項予前三名獲獎者，他也肯定所有參賽者的用心成果，讚賞作品皆非常優秀傑出，並感謝大家對於台南藝文音樂創作的投入貢獻。

市長黃偉哲表示，2024年適逢台南400，因此辦理「台南sing時代之歌」更是別具意義與價值性，而參賽者是來自各方領域的音樂創作好手，透過結合文學、回憶、語調、情懷等元素融入，來為台南寫歌創作，刻畫書寫專屬的台南印象，他也讚賞此次作品不僅題材豐富多元、音樂曲風創新，還深具感染力且令人動容，肯定所有入圍者的精湛演出，讚許大家的表現堪稱專業音樂人等級的水準。

市長黃偉哲指出，在未來期望能有更多創作者一起參與投入台南音樂藝文推廣，藉由將文化與生活結合，創造出更加多元豐富的台南特色，鼓勵大家共同來為台南譜出一首獨一無二的時代之歌，齊心唱響這座美麗嶄新城市風貌，並讓「台南sing時代之歌」能夠年年持續傳承辦理下去，促使台南的文化底蘊能夠被全世界看見。



文化局表示，「台南sing時代之歌」原創音樂競賽辦理，從2017年至今已邁入第八屆，活動以唱出「新時代之歌」、「唱出我們的歌」及「土地之歌」為主軸，參賽作品分為「原創作品」與「為詩作譜曲」，透過號召各方音樂好手報名參賽。而今年共計79件投稿，創作者來源包含學生和各領域社會人士，諸如音樂工作者、駐唱歌手、教師、工商服務業與工程師，甚至是自由業者，皆投入於音樂創作，並經初審評選共計12組入圍進入決賽，此外，評審們也高度肯定所有參賽作品，認為一屆比一屆更具水準，如實描繪出台南人文地景與美食佳餚，著實令人印象深刻且別具創意。





此次競賽活動邀請台南在地企業共襄盛舉，由南紡購物中心提供禮券1000元10張、賓士KTV提供禮券1000元10張、台南大員皇冠假日酒店住宿券1張、台南安平雅樂軒酒店住宿禮券1張，贈送給現場參與抽獎活動的幸運民眾。



26日決賽由「嘻哈校長」大支、金曲歌王荒山亮、第33屆金曲獎最佳編曲人獎得主黃少雍擔綱評審團隊，此外，表演嘉賓邀請到第35屆金曲獎評審團獎得主「大象體操」、最浪漫新生代樂團「溫蒂漫步」於現場熱鬧演出。另外，為了讓大眾一同欣賞，活動過程將於「台南Sing時代之歌」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/tainansingingsongoftheera)直播，詳情可至「台南Sing時代之歌」官方網站、臉書粉絲專頁或IG查詢。