　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南sing時代之歌決賽爭霸戰出爐　黃偉哲頒獎肯定對台南藝文音樂創作底藴貢獻

▲2024台南sing時代之歌原創音樂競賽決賽暨頒獎音樂會，26日在南紡購物中心A2館1F南紡廣場登場，並由市長黃偉哲親自頒發獎項予前三名獲獎者。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台南sing時代之歌原創音樂競賽決賽暨頒獎音樂會，26日在南紡購物中心A2館1F南紡廣場登場，並由市長黃偉哲親自頒發獎項予前三名獲獎者。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台南sing時代之歌原創音樂競賽決賽暨頒獎音樂會，26日在南紡購物中心A2館1F南紡廣場登場，並由12組入圍者現場演出決勝負，角逐首獎20萬元的高額獎金。

▲2024台南sing時代之歌原創音樂競賽決賽暨頒獎音樂會，26日在南紡購物中心A2館1F南紡廣場登場，並由市長黃偉哲親自頒發獎項予前三名獲獎者。（圖／記者林東良翻攝，下同）

26日決賽最終得獎者結果正式出爐，首獎作品為陳嫚蘋的「陽傘」，貳獎作品為山元聰的「故鄉」，參獎作品為77&安小博的「愛著台南的伊」分別拿下，並由市長黃偉哲親自頒發獎項予前三名獲獎者，他也肯定所有參賽者的用心成果，讚賞作品皆非常優秀傑出，並感謝大家對於台南藝文音樂創作的投入貢獻。

▲2024台南sing時代之歌原創音樂競賽決賽暨頒獎音樂會，26日在南紡購物中心A2館1F南紡廣場登場，並由市長黃偉哲親自頒發獎項予前三名獲獎者。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，2024年適逢台南400，因此辦理「台南sing時代之歌」更是別具意義與價值性，而參賽者是來自各方領域的音樂創作好手，透過結合文學、回憶、語調、情懷等元素融入，來為台南寫歌創作，刻畫書寫專屬的台南印象，他也讚賞此次作品不僅題材豐富多元、音樂曲風創新，還深具感染力且令人動容，肯定所有入圍者的精湛演出，讚許大家的表現堪稱專業音樂人等級的水準。

市長黃偉哲指出，在未來期望能有更多創作者一起參與投入台南音樂藝文推廣，藉由將文化與生活結合，創造出更加多元豐富的台南特色，鼓勵大家共同來為台南譜出一首獨一無二的時代之歌，齊心唱響這座美麗嶄新城市風貌，並讓「台南sing時代之歌」能夠年年持續傳承辦理下去，促使台南的文化底蘊能夠被全世界看見。


文化局表示，「台南sing時代之歌」原創音樂競賽辦理，從2017年至今已邁入第八屆，活動以唱出「新時代之歌」、「唱出我們的歌」及「土地之歌」為主軸，參賽作品分為「原創作品」與「為詩作譜曲」，透過號召各方音樂好手報名參賽。而今年共計79件投稿，創作者來源包含學生和各領域社會人士，諸如音樂工作者、駐唱歌手、教師、工商服務業與工程師，甚至是自由業者，皆投入於音樂創作，並經初審評選共計12組入圍進入決賽，此外，評審們也高度肯定所有參賽作品，認為一屆比一屆更具水準，如實描繪出台南人文地景與美食佳餚，著實令人印象深刻且別具創意。

▲2024台南sing時代之歌原創音樂競賽決賽暨頒獎音樂會，26日在南紡購物中心A2館1F南紡廣場登場，並由市長黃偉哲親自頒發獎項予前三名獲獎者。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次競賽活動邀請台南在地企業共襄盛舉，由南紡購物中心提供禮券1000元10張、賓士KTV提供禮券1000元10張、台南大員皇冠假日酒店住宿券1張、台南安平雅樂軒酒店住宿禮券1張，贈送給現場參與抽獎活動的幸運民眾。

26日決賽由「嘻哈校長」大支、金曲歌王荒山亮、第33屆金曲獎最佳編曲人獎得主黃少雍擔綱評審團隊，此外，表演嘉賓邀請到第35屆金曲獎評審團獎得主「大象體操」、最浪漫新生代樂團「溫蒂漫步」於現場熱鬧演出。另外，為了讓大眾一同欣賞，活動過程將於「台南Sing時代之歌」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/tainansingingsongoftheera)直播，詳情可至「台南Sing時代之歌」官方網站、臉書粉絲專頁或IG查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陸客來台被一道菜征服！　驚喊「發明的人是天才」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

走入地下1.5米史前寶庫　新北十三行萬聖派對考古驚奇

阿里山生命豆季集團結婚　鼓勵生育延續文化傳承

2024台南國際餐酒嘉年華引爆台南夜勢力　黃偉哲特調台南400與民同樂

嘉義觀光工廠大玩變裝秀　消費憑抽獎序號可享雙倍回饋

2024台灣設計展開展首日　吸引超過30萬人次

嘉義義竹竹鱻樂節變裝趴　王育敏化身「粉紅米妮」同歡

台南sing時代之歌決賽爭霸戰出爐　黃偉哲頒獎肯定對台南藝文音樂創作底藴貢獻

台南海安觀光商圈萬聖派對　黃偉哲力邀嗨翻2024萬聖節

嘉義市接種新冠流感疫苗送禮券　校園加碼再送乖乖

響應環境部菸蒂不落地　嘉義東石回收近1萬7250菸蒂

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

弗里曼轟「再見滿貫砲」逆轉勝 大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

走鐘獎／薔薔突嗆走鐘獎..　秒被請下台！

《黑白大廚》三星遭白種元虧：沒人情味　澄清無視評審「後面的話剪掉了」

萌娃直盯萬聖節骷髏模型　睜大眼淡定喊：Daddy！

139縣道歐告突衝出擊落騎士　男噴飛重摔「單車斷成3截」

天母萬聖節搗蛋鬼塞爆街頭　小朋友扮「寶箱怪、檳榔攤」

孫生涉襲臀性騷被起訴　心情QQ..願意道歉賠償

中信兄弟G5擊敗統一封王　4勝1敗勇奪隊史第10冠！

走入地下1.5米史前寶庫　新北十三行萬聖派對考古驚奇

阿里山生命豆季集團結婚　鼓勵生育延續文化傳承

2024台南國際餐酒嘉年華引爆台南夜勢力　黃偉哲特調台南400與民同樂

嘉義觀光工廠大玩變裝秀　消費憑抽獎序號可享雙倍回饋

2024台灣設計展開展首日　吸引超過30萬人次

嘉義義竹竹鱻樂節變裝趴　王育敏化身「粉紅米妮」同歡

台南sing時代之歌決賽爭霸戰出爐　黃偉哲頒獎肯定對台南藝文音樂創作底藴貢獻

台南海安觀光商圈萬聖派對　黃偉哲力邀嗨翻2024萬聖節

嘉義市接種新冠流感疫苗送禮券　校園加碼再送乖乖

響應環境部菸蒂不落地　嘉義東石回收近1萬7250菸蒂

哈利波特粉絲看過來！5打卡點今起免費拍　港味市集66攤2天快閃

中職冠軍賽　驚見建案工人站鷹架「一起炸裂」！眼尖球迷拍到了

2學生打掃嗨跳八家將！　正妹老師抬頭瞪秒變乖

地方熱門新聞

南投麵包店麵包夾蟑螂！店家：塑膠玩具

金門晚間682戶停電！台電：鹽害

獨／迷途失溫　女山友南湖山屋待援

金門老兵召集令開跑　重回震東坑道擔任八吋榴砲兵

假滙兌詐騙900萬元南警埋伏逮獲取款車手

「後浦搞什麼鬼」萬聖派對來襲　鎮長帶頭狂歡

煒鑫實業公司捐贈救災裝備提升南市消防救災能量

台南海安觀光商圈萬聖派對邀嗨翻2024萬聖節

有得中小學「世界鬼怪大會」各國的鬼都來了

台南400親子嘉年華黃偉哲趣味萬聖節扮裝參與同歡

2024台灣設計展開展首日吸引超過30萬人次

台南親子嘉年華警辦小小警察活動

台南佳里扶輪社捐贈住宅用火災警報器

台南做工行善團兵分兩路為弱勢勞工打造新居

更多熱門

相關新聞

台南海安觀光商圈萬聖派對邀嗨翻2024萬聖節

台南海安觀光商圈萬聖派對邀嗨翻2024萬聖節

萬聖節即將於十月底到來，台南市海安觀光商圈10/26-27日舉辦「2024台南海安萬聖節 COS調皮鬼萌翻萬聖節」活動，大批民眾紛紛穿上搞怪裝扮共赴這場盛宴，市長黃偉哲26日下午也驚喜現身現場發送糖果給小朋友，隨後並參加時尚走秀，與民眾共度開心周末。

台南做工行善團兵分兩路為弱勢勞工打造新居

台南做工行善團兵分兩路為弱勢勞工打造新居

日本福島西會津町來台借鏡台南經驗文化局分享老屋再生

日本福島西會津町來台借鏡台南經驗文化局分享老屋再生

台南親子嘉年華警辦小小警察活動

台南親子嘉年華警辦小小警察活動

遭醉漢揮拳...知名牛肉麵老闆反擊KO　警認鬥毆送辦

遭醉漢揮拳...知名牛肉麵老闆反擊KO　警認鬥毆送辦

關鍵字：

台南sing決賽爭霸黃偉哲藝文音樂創作底藴貢獻

讀者迴響

熱門新聞

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

走鐘獎大失控

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

NanaQ被分手5天公開內幕！

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」

道奇球迷伸手干擾　托雷斯不知怎麼了

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

日氣象廳：康芮下周升「大型強颱」接近台灣！

北捷尿尿哥慘了！電扶梯「拆解清消」畫面曝

寶雅傳說發威！男進廁所不出來　店員急報案

道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

竹北吊車大王曝喜訊：股價漲超過100％

更多

最夯影音

更多

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

弗里曼轟「再見滿貫砲」逆轉勝 大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

走鐘獎／薔薔突嗆走鐘獎..　秒被請下台！

《黑白大廚》三星遭白種元虧：沒人情味　澄清無視評審「後面的話剪掉了」

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面