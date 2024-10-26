台南做工行善團兵分兩路忙修繕　為弱勢勞工打造新居

▲台南市勞工局「做工行善團」為推動黃偉哲市長希望家園理念，26日志工兵分兩路，為案家修繕。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」，假日再度啟航為勞工弱勢家庭修屋，26日志工兵分兩路，鋁製品工會及電子機械加工工會前往柳營區劉姓案家安裝鋁門窗框架、屋頂鐵厝及鋼板施作工程，台南市泥水業職業工會志工則前往六甲區為陳姓案家，進行地坪混凝土及黏貼磁磚施工，勞工志願服務協會也協助相關作業。

本周修繕團隊馬不停蹄，連續幾日都有修繕施工，大台南總工會溫馨相挺，副理事長陳美靜、監事會召集人沈坤海、監事王孟彥、理事郭國仁、秘書長沈暄晨等人都到案場關懷，或送飲品、點心，或提供午餐慰勞辛苦志工，共同打造溫暖城市。

居住於六甲區陳姓兩兄弟，案弟領有身心障礙手冊與兄長同住，兩位皆因身體狀況因素無法工作，僅靠身心障礙補助金生活。居住的屋齡約80年老舊房子，屋頂漏水、地基不穩，恐影響居住安全，但因家境困苦導致無力修護房子。勞工局做工行善團於10/5起由泥水工會進行整地，電氣工會配置臨時用電，勞工志願服務協會出動志工人力，協助將鐵皮建材由廟口搬到案家門前，電子機械加工工會完成兩房一廳的鐵厝搭建。電氣工會也完成配置水電管路、電線施工，今日由泥水工會進行地坪混凝土及黏貼磁磚施工，吳通龍議員、陳亭妃立委服務團隊也到場關心，後續將還有鋁製、木工等修繕志工接力施工。由於六甲區案家地處偏遠，中餐感謝台南市餐飲業產業工會為志工們備餐，讓志工們吃飽飽，修繕有體力。

居住於柳營區71歲的獨居劉姓屋主，因為早年離婚，沒有子女，生活費用為每月8千多元的中低收津貼，目前居住的房屋因為房屋老舊，屋頂及牆壁傾斜，屋主無力負擔修繕費用，經由修繕團隊的協助下，本周10/24已經由電子機械加工工會志工進行屋頂鐵厝、牆壁鋼板施工。本案陸續還會有電氣工會志工進行電線配置、燈具更換及木工工會志工進行天花板輕鋼架施工、油漆工會進行隔間防水及粉刷等，透過志工伙伴們的齊心協力，讓劉姓屋主重獲一個安穩舒適的家。沈家鳳議員服務團隊也到場關心。

另外，地政局媒合東區松丹達麗接待中心之二手家具，10/25勞工局與木工工會志工等人也至現場評估適合修繕戶使用的家具。王鑫基局長表示，感謝本週齊心齊力家庭志工，電子機械加工：父子（女）檔林正雄、林亞蔚、林芷瑩，泥水工會:母子檔胡柳諄玲及胡盛灝（子），勞工志願服務協會：黃吉利及吳秋美夫妻，鋁製品：張世明及黃金玟夫妻，台南市餐飲業產業工會：郭國仁、錢畇方，林佑厚、劉雅惠兩對夫妻。

市長黃偉哲表示勞工局為職災、弱勢勞工修繕房屋，不僅是全國首創的善舉，更希望藉由拋磚引玉，號召更多資源投入公益，透過民間與政府共同合作的力量，幫助更多弱勢勞工，並感謝志工們一起用專業來守護台南這個有情有疼心的城市。