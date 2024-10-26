日本福島西會津町來台借鏡台南經驗　文化局分享老屋再生成果

▲日本福島縣西會津町町長及西會津國際藝術村總監，25來訪台南市文化局老屋再生特展及文資處文資建材銀行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本福島縣西會津町町長及西會津國際藝術村總監，於25來訪台南市文化局老屋再生特展及文資處文資建材銀行，本次交流著重在老屋保存及文化資產再利用等主題，台南文化資產再利用經驗及老屋保存成果，皆讓日方印象深刻，對於未來推動相關政策信心大增。

日本福島縣西會津町近年與台南市交流密切，台南市文化資產管理處於2022年曾贈予西會津中學校《1930‧烏山頭》日語版繪本，該繪本以嘉南大圳之父八田與一及其表姪伊東哲為主角，帶出烏山頭水庫暨嘉南大圳的文化資產價值。

2023年西會津藝術村總監也曾受文資處邀請來台南演講，走訪有著嘉南大圳資產主題的隆田cha cha園區，而後文資處也指導於西會津國際藝術村以嘉南大圳水文化為主題的「土川博物館」特展，多次互動奠定台日兩地交流基礎。今年適逢西會津町設立70周年、西會津藝術村成立20周年，在承先啟後的時節，日方特地來台南感受台南400的文化意義。

本次由西會津町薄友喜町長帶領商工觀光課齋藤正利課長、西會津國際藝術村矢部佳宏總監及相關人員一同來訪。此次拜會除了延續兩地互動的友誼，日方也希望透過本次交流，了解台南市在推動老屋保存、街區再生的做法及經驗。交流先參訪位於中正路最美街屋五福商店的「老屋與符碼」特展，展出台南市推動歷史老屋再生的案例，也是五福商店在修復後的首度亮相。日方表示對於台南市在歷史老屋推動的成果感到印象深刻，策展團隊也分享在保存實務上所遇到的困難，提供日方作為參考。

日方接續參訪位於佳里區的文資建材銀行，經營團隊主持人陳正哲教授除了說明目前文資建材銀行營運概況，也分析西會津町在環境、發展及歷史等不同條件下，如何推動類似政策的可行方向。而交流的最後，日方為表達對於台南市在兩地交流所給予的諸多協助，特別由薄友喜町長為代表，致贈感謝狀予台南市文化資產管理處林喬彬處長，而處長也以台南文化資產書籍、在地特產及老屋再生成果書籍作為回禮。

日方表示，本次交流所看到的台南經驗，對於擁有許多老屋的西會津地區來說是相當重要的參考，而台南成功的案例及完整的規劃配套，也讓西會津地區有信心可以推動更多保存文化資產的相關政策。林喬彬處長則表示，很感謝西會津地區一直以來對於台南文化資產的關注，期待之後有更多面向或更深度的交流機會。