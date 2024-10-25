出軌「美女營養師」妻忍10年！名醫道歉澄清文曝：勿信謠言

▲黎雨青和陳嫚羚2022年曾一起上節目。（圖／翻攝自YouTube）

記者鄺郁庭／綜合報導

今年47歲的知名家醫科醫師黎雨青，在月初被爆料外遇營養師陳嫚羚，正宮隱忍超過10年，最終腦溢血身亡。消息令許多人氣憤不已，紛紛發起抵制兩人的就醫診所和曾代言的商品。黎雨青今（25日）發長文道歉、澄清，「是時候公布實情了。」

黎雨青表示，他在大學時期認識太太並交往，4年後女方被查出罹患罕見疾病「多發性軟骨炎」，本來太太不想耽誤他，最後兩人仍決定攜手面對未來，但也打算隱瞞罕病，不想讓爸媽操心。

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後來在結婚第4年開始，太太的病情加劇，甚至曾一年內就住院4次，做了2次氣切及2次氣管手術，且聽力缺損。之後太太持續做氣管手術，聽力逐漸下降直至喪失全聾，他就花了上百萬做電子耳；太太視力退步到剩下0.1，他又找醫師幫忙做了兩次眼睛手術；太太發生嚴重暈眩，連站立都困難，他投入所有醫療資源、數百萬的醫療費用幫忙對抗病魔，也滿足太太想定期做醫美的需求。

話鋒一轉，黎雨青透露，當兩人結婚滿十年時，父母才知道太太的病情，他因此被責怪身為長子沒有盡到傳宗接代的責任。父親甚至一度跟太太爆發爭執，要求他離婚再娶，太太也表示不想再拖累，「但我知道罕病的太太需要我的照顧，所以我總是要她放心，表明我不會離開她，我有醫療資源可以幫助她，醫療費用也都不要操心。」

但夾在爸爸的責難和太太病情間，黎雨青感到壓力與挫敗，偶然在2014年認識陳嫚羚，逐漸產生了感情。他指出，太太知道他的壓力，選擇原諒、接受與包容，但對於陳嫚羚對太太不理性言語等行為，他坦言自己沒有妥善處理，「當時我沒有足夠的智慧圓滿處理，終究對兩位女性造成傷害，的確是我的錯，真的對她們很抱歉」。

黎雨青說，太太年輕就有子宮肌瘤問題，到了這兩年益發嚴重，今年開始膀胱無力到尿失禁，接著胰臟也被破壞，造成免疫性胰臟炎併發糖尿病。9月的時候，太太子宮肌瘤又大出血，至急診輸血時又併發腦溢血，搶救4天仍不敵病魔離世，「與太太在一起的25年，我們經歷人生的快樂、痛苦與無奈！此時的我深深感受人生無常與人情冷暖。」

黎雨青坦言，他很抱歉因為個人私事，造成醫療單位、合作企業及夥伴、同事造成困擾，對婚姻不忠的確是他的錯。不過他最後強調，「除此之外，媒體及網路諸多指控都絕非事實，希望大家不要再誤信抹黑的謠言與報導，也請大家不要再以訛傳訛，讓我太太安息吧！」