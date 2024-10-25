爆乳黃牛人妻1年爽看22場演唱會！超長清單曝　BP、火星人輕鬆買

▲全台最大黃牛張女與家人4年來總計看了42場演唱會。（圖／翻攝臉書）



記者黃資真／台北報導

北市刑大24日逮捕全國最大黃牛組織，劉姓、張姓夫妻檔利用非法程式搶購周杰倫演唱會門票，得手50張、收取64人約200萬的訂金，目前張女20萬元交保、劉男遭聲押。過去張女也時常在臉書打卡分享帶小孩看演唱會心得，光今年就看了多達22場，《ETtoday東森新聞雲》為您整理夫妻檔4年來看過的演唱會。

從張女打卡的貼文中可以發現，她看的場次大多是明星知名度高、且特別難搶的演唱會，韓國明星包括女團(G) I-DLE、aespa、BLACK PINK，以及五月天、張學友、羅志祥、王心凌、伍佰、 動力火車、梁靜茹，還有外國歌手火星人Bruno Mars、紅髮艾德、Coldplay、Taylor swift等等。

不僅如此，觀賞位置也是極佳，大部分都帶孩子坐在最貴位置的前三排，與明星的距離相當近，張女還曾經表示「不想站著，所以選了看台座位區」，可見看哪場演唱會她只需要考慮「想不想」，而非「能不能」，不像粉絲需要苦苦搶票、求票，依舊進不去。

且演唱會場地不限台灣，遠至菲律賓、泰國、印尼、澳門都能去，因此張女也時常PO出與家人住高奢五星級飯店、搭商務艙的照片。從2021年到2024年，張女與劉男還有孩子們4年下來總計看了42場演唱會，光今年就看了22場，生活可說是滿滿的演唱會。

年份日期 藝人 演唱會地點 位置 2024/10/19 (G)I-DLE 泰國 2024/10/6 王心凌 台北小巨蛋 第8排 2024/10/8 (G)I-DLE 台北小巨蛋 A1區 7排 2024/10/10 江蕙 台北大巨蛋 第3排 2024/10/4 Mahiru Legacy Taipei 2024/9/22 周思齊引退賽(五月天) 台北小巨蛋 2024/9/7 Bruno Mars 高雄世運 1樓1排C04 2024/9/8 Energy 高雄小巨蛋 2024/8/24 aespa 雅加達 VIPB區1、2號站區 2024/8/19 容祖兒 澳門 2024/8/12 aespa 林口體育館 看台 2024/8/5 鄧紫棋 澳門 VIP第2排 2024/7/6 高雄啤酒音樂節 高雄夢時代 超級搖滾座位區B 2排 2024/6/15 張學友 台北小巨蛋 2024/5/26 HITO台北流行音樂獎 台北小巨蛋 紫1B第3排(貴賓券) 2024/5/4 EXO邊伯賢 林口體育館 VIP 2024/3/24 五月天 高雄 2024/2/9 Taylor Swift 日本東京巨蛋 超級VIP 2024/2/3 紅髮艾德 高雄世運 A3 第4排 2024/1/21 Cold Play 菲律賓 2024/1/7 五月天 台中洲際棒球場 2024/1/1 五月天 台中洲際棒球場