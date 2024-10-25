爆乳黃牛人妻1年爽看22場演唱會！超長清單曝　BP、火星人輕鬆買

▲全台最大黃牛張女與家人4年來總計看了42場演唱會。（圖／翻攝臉書）
記者黃資真／台北報導
北市刑大24日逮捕全國最大黃牛組織，劉姓、張姓夫妻檔利用非法程式搶購周杰倫演唱會門票，得手50張、收取64人約200萬的訂金，目前張女20萬元交保、劉男遭聲押。過去張女也時常在臉書打卡分享帶小孩看演唱會心得，光今年就看了多達22場，《ETtoday東森新聞雲》為您整理夫妻檔4年來看過的演唱會。
從張女打卡的貼文中可以發現，她看的場次大多是明星知名度高、且特別難搶的演唱會，韓國明星包括女團(G) I-DLE、aespa、BLACK PINK，以及五月天、張學友、羅志祥、王心凌、伍佰、 動力火車、梁靜茹，還有外國歌手火星人Bruno Mars、紅髮艾德、Coldplay、Taylor swift等等。
不僅如此，觀賞位置也是極佳，大部分都帶孩子坐在最貴位置的前三排，與明星的距離相當近，張女還曾經表示「不想站著，所以選了看台座位區」，可見看哪場演唱會她只需要考慮「想不想」，而非「能不能」，不像粉絲需要苦苦搶票、求票，依舊進不去。
且演唱會場地不限台灣，遠至菲律賓、泰國、印尼、澳門都能去，因此張女也時常PO出與家人住高奢五星級飯店、搭商務艙的照片。從2021年到2024年，張女與劉男還有孩子們4年下來總計看了42場演唱會，光今年就看了22場，生活可說是滿滿的演唱會。
|年份日期
|藝人
|演唱會地點
|位置
|2024/10/19
|(G)I-DLE
|泰國
|2024/10/6
|王心凌
|台北小巨蛋
|第8排
|2024/10/8
|(G)I-DLE
|台北小巨蛋
|A1區 7排
|2024/10/10
|江蕙
|台北大巨蛋
|第3排
|2024/10/4
|Mahiru
|Legacy Taipei
|2024/9/22
|周思齊引退賽(五月天)
|台北小巨蛋
|2024/9/7
|Bruno Mars
|高雄世運
|1樓1排C04
|2024/9/8
|Energy
|高雄小巨蛋
|2024/8/24
|aespa
|雅加達
|VIPB區1、2號站區
|2024/8/19
|容祖兒
|澳門
|2024/8/12
|aespa
|林口體育館
|看台
|2024/8/5
|鄧紫棋
|澳門
|VIP第2排
|2024/7/6
|高雄啤酒音樂節
|高雄夢時代
|超級搖滾座位區B 2排
|2024/6/15
|張學友
|台北小巨蛋
|2024/5/26
|HITO台北流行音樂獎
|台北小巨蛋
|紫1B第3排(貴賓券)
|2024/5/4
|EXO邊伯賢
|林口體育館
|VIP
|2024/3/24
|五月天
|高雄
|2024/2/9
|Taylor Swift
|日本東京巨蛋
|超級VIP
|2024/2/3
|紅髮艾德
|高雄世運
|A3 第4排
|2024/1/21
|Cold Play
|菲律賓
|2024/1/7
|五月天
|台中洲際棒球場
|2024/1/1
|五月天
|台中洲際棒球場
|年份日期
|藝人
|演唱會地點
|位置
|2023/12/31
|羅志祥
|高雄巨蛋
|2023/11/12
|Cold Play
|高雄世運
|座位區第2排
|2023/9/23
|王心凌
|台北小巨蛋
|第1排
|2023
|KODALINE
|新莊宏匯廣場
|2樓2排
|2023/6/19
|NMIXX
|TICC
|第1排
|2023/5/13
|BLACKPINK
|新加坡
|2樓
|2023/3/31
|張惠妹
|高雄巨蛋
|特B區第3排
|2023/3/29
|五月天
|高雄世運
|搖滾A2第3排
|2023/3/19
|BLACKPINK
|高雄世運
|vip4區
|2023/3/18
|BLACKPINK
|高雄世運
|pink4
|2023/1/2
|蔡依林
|台北小巨蛋
|特B第3排
|2022/12/30
|五月天
|桃園棒球場
|包廂沙發區
|2022/12/17
|周杰倫
|新加坡
|2022/12/4
|林俊傑
|桃園棒球場
|A4第2排
|2022/9/25
|伍佰
|台北小巨蛋
|2022/3/5
|動力火車
|台北小巨蛋
|B1 特2區
|2022/2/26
|梁靜茹
|高雄巨蛋
|橙207區36排
|2022/2/20
|蘇打綠
|台北小巨蛋
|黃2E區3排
|2021/12/17
|李宗盛
|台北小巨蛋
|全區第1排
|2021/4/25
|蔡依林
|台北小巨蛋
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