陸LV櫃姐與人夫顧客聊色　正宮怒衝百貨對峙…遭嗆：妳去找他啊

大陸中心／綜合報導

安徽合肥一名LV櫃姐23日晚間在百貨內，與一名灰衣女子發生爭執。拍下影片的目擊者表示，該名LV櫃姐與灰衣女子的老公聊色，被正宮抓到，雙方在百貨內不斷拉扯。該名櫃姐甚至態度堅決表示，自己沒做什麼，還直呼「他的問題妳去找他啊！」

據《頭條新聞》報導，網友發文寫下，LV櫃姐知三當三，並上傳一段長達13分鐘的影片，引起陸網軒然大波。正宮先到該名櫃姐的櫃上，拿出與丈夫的結婚證書，並直接公開對峙，「首先我跟他是合法夫妻，再來我把你們兩個的聊天紀錄印出來了，你自己看看吧」。該名櫃姐起初先說了抱歉後，就離開櫃上，迫使正宮追了出去。

影片中，正宮抓著櫃姐的衣服，並將聊天紀錄唸出，「我老公說他是妳爸爸，妳就說『爸爸好，我想抱抱你』，還說什麼開著房間等人家去。」

▲ 正宮到百貨公司對峙。（圖／翻攝自微博）

該名櫃姐態度堅決表示，自己已經刪除跟男方的聯繫方式了，「行，妳說什麼都可以，親愛的！是，我跟他聊色，是我的不對，那他的問題妳去找他啊，是他也有問題。」

正宮接著回擊，「我跟他明天開始辦理離婚，我想告訴妳什麼，妳知道嗎？他是他，妳是妳，渣男我一樣會處理，但是妳也不會好過。」

櫃姐開始受不了正宮，情緒激動直呼，「我跟他本來就沒什麼好嗎，妳去找他，不要來找我，我跟他不聯絡。」她最後還打給男方，「你趕緊滾過來解決你的問題。」兩人在其他工作人員的勸阻下，才離開百貨。

百貨公司方面對此回應，「品牌員工有一些私生活問題，這邊已經在調查了，目前她是沒上班的，品牌方也會進行核實調查，雙方沒有打架，是有一些拉扯。」相關影片目前在陸網上瘋傳。