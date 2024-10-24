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美女網紅自曝當廈門一幹部的「小四」　她崩潰：他要跟小三結婚

▲▼女網紅自曝當廈門文旅局幹部的「小四」。（圖／翻攝自微博）

▲ 鍾劭臻。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸廈門文旅局一名幹部鍾劭臻22日遭女網紅小葉舉報，在婚姻期間與多人有不當關係。小葉指出，自己不知道鍾男已結婚並育有兩孩，甚至還有一名交往11年的小三，自己竟成了男方交往2年的「小四」。她直呼，都毀了，並連續發了10篇文，指控男方，引起官方注意。

綜合陸媒報導，小葉是名碩士高材生，在廈門國稅局任職，2022年認識了文旅局的鍾男。她在指控文中寫道，鍾男對自己來說猶如天將神兵，在自己有困難時，給予了許多幫助，兩人迅速陷入熱戀並同居，「他告訴我，自己離婚了，我信了，還說過不想失去我，說我的生命比他重要」。

▲▼女網紅自曝當廈門文旅局幹部的「小四」。（圖／翻攝自微博）

▲▼女網紅自曝當廈門文旅局幹部的「小四」。（圖／翻攝自微博）

▲小葉為一名抖音網紅。（圖／翻攝自微博，上同）

小葉表示，在交往的20個月中，兩人度過了許多美好的時光，甚至約定好，一年後結婚，陪男方出國進修，「就在某天我翻了他的手機，我才發現一名住在建行的小三，而他竟然要跟小三結婚，那位第三者經歷了好多，終於修成正果，他打電話跟我說，不愛我了，我不忌妒，但我徹底毀掉了。」

小葉說道，鍾男見過自己的親朋好友，相同的手法也複製黏貼給其他女人，「出差的時候，一半時間我陪著他，另一半時間是小三陪他，我們同居了20個月，我的棉被都是他的味道，我心碎了，但我必需親自錘爛這件事。」

▲▼女網紅自曝當廈門文旅局幹部的「小四」。（圖／翻攝自微博）

▲▼小葉。（圖／翻攝自微博）

▲▼女網紅自曝當廈門文旅局幹部的「小四」。（圖／翻攝自微博）

廈門相關單位經查發現，鍾劭臻在婚姻存續期間，與多人有不當關係的情況屬實，產生不良影響，根據《中華人民共和國公務員法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等相關規定，予以其行政記大過處分。

據悉，小葉因亮眼的外型，時常作為公開活動的形象大使，同時也是擁有11.5萬名的抖音網紅。

還有網友指出，小葉的指控文中寫道，與鍾男在20個月內，飛遍大江南北，是否涉嫌違規使用公款？小葉還稱鍾男曾多次幫助她，是否涉嫌「公權私用」？官方未針對這些細節給予明確回應。

▲▼女網紅自曝當廈門文旅局幹部的「小四」。（圖／翻攝自微博）

▲▼女網紅自曝當廈門文旅局幹部的「小四」。（圖／翻攝自微博）

▲▼女網紅自曝當廈門文旅局幹部的「小四」。（圖／翻攝自微博）

▲▼女網紅自曝當廈門文旅局幹部的「小四」。（圖／翻攝自微博）

▲▼女網紅自曝當廈門文旅局幹部的「小四」。（圖／翻攝自微博）

▲ 小葉的指控文。（圖／翻攝自微博，上同）

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