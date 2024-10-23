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跟著地圖找花蓮美食！　買健康餐盒送兌換券再抽禮券

▲民眾跟著地圖購買營養師輔導過的指定餐盒，就能集點兌換100元餐盒兌換券。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

民眾跟著地圖購買營養師輔導過的指定餐盒，就能集點兌換100元餐盒兌換券。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣衛生局輔導縣內50家餐飲店，推出符合健康元素的健康美味餐食，並舉辦「集食饗樂」健康餐盒地圖活動，8月19日開跑，只要民眾跟著地圖購買營養師輔導過的指定餐盒，就能集點兌換100元餐盒兌換券，掃描集點卡上的QR Code填寫線上表單還能再抽200元禮券，讓民眾跟著地圖集好食、健康吃、享折扣，更重要的是養成正確選食的好習慣。  

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，活動開跑至今兩個月，獲得花蓮鄉親熱烈響應，限量1000份的100元健康餐盒兌換券即將發放完畢，而「集食饗樂」健康餐盒地圖活動，也將在10月31日結束，提醒民眾把握最後的時間，持100元兌換券至50家健康餐盒店家消費，即可獲得折價優惠，逾期不得使用。「集食饗樂」活動自8月19日開始，至10月31日截止。

▲民眾跟著地圖購買營養師輔導過的指定餐盒，就能集點兌換100元餐盒兌換券。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

掃描集點卡上的QR CODE填寫線上表單還能再抽200元禮券。

朱家祥指出，衛生局在推動「集食饗樂」健康餐盒地圖活動前，輔導店家皆以原有餐點做調整，輔導項目包括營養需均衡且足夠、餐點使用全穀及未精製雜糧食物入菜或製備減糖、減鹽、少油炸等餐食，及適合長者軟質飲食等口味，讓餐點兼具美味與營養的同時，仍不失店家原有特色。通過健康餐食標準的店家有早餐店、便當店、簡餐店及小吃店，因此在外用餐要如何聰明選食，絕對是健康現代人必修的重要課題。相關事宜請於上班時間撥花蓮縣衛生局社區營養中心服務專線 03-8227141轉558專人為您服務。
 
活動詳細資訊請至「花蓮動吃動吃生活GO」網站查詢（https://reurl.cc/NlpKmk）。

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