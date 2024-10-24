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快訊／總預算卡關小突破　韓國瑜宣布「卓榮泰11／1、5立院報告」

▲韓國瑜召開朝野協商。（圖／國會頻道）

▲韓國瑜召開朝野協商。（圖／國會頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

明年度中央政府總預算案因原住民禁伐補償條例預算編列卡關至今，立法院長韓國瑜今（24日）再度啟動朝野協商，歷經三小時討論後三黨無共識，韓國瑜最終裁示，有關禁伐補償一案，行政院若無正式回應，牽扯到未來兩院互動和民主運作，茲事體大，因此11月1號及11月5號邀請行政院長卓榮泰率各部會相關官員列席報告，質詢人數由國民黨16位、民進黨16位、民眾黨3位，可謂總預算卡關一個月以來重大進展。

針對中央政府總預算案，韓國瑜今天召開第三次黨團協商，但三黨幹部發言皆堅持各自原本的立場。國民黨團書記長林思銘表示，對於主計處提出的方案感到遺憾，若用原民發展金就是不合法也不合規，不理解為何行政院還要從基金撥補，依法編列不是難事，總預算追加就好，法律案已經通過，若用基金撥補，那明年呢？後年呢？原民又要怎麼求政府？堅持不合法情況下不能接受。希望行政院有善意回應，明天的院會可以解決，但民進黨卻是在議場排隊，到底要幹嘛？要干擾議事進行嗎？若要霸佔主席台，真的對執政黨很失望。

民進黨團幹事長吳思瑤則強調「依法行政」，立法部門也需要，從憲法到預算法，都只有一套是編列原則，希望原民編列預算可以回到內政委員會好好處理，其他議案也回到屬於的委員會，今天就討論總預算，還有四個預算案都把期程排出來，讓議事回到正軌。不想再針對禁伐補償做太多著墨，好好討論總預算。

民眾黨團總召黃國昌重申民眾黨立場，原住民在保留地做出的犧牲，國家依法予以補償，落實憲法的保障，本來就是一公頃六萬元，白紙黑字無庸置疑，面對總預算時為何如此堅持行政部門把話說清楚？因為付委審查時，立委只能刪減不能增加，因此在預算書上看不到財源就會很擔心，兩點困惑，明年一公頃六萬元，四萬由公務預算支出，兩萬由原住民綜合發展基金支出，主計長是這樣說的吧？原住民綜合發展基金能否發禁伐補償？「這是我的困惑，還是覺得違法沒關係，先發錢再說？」

民進黨團書記長蔡易餘感嘆，若依照原住民基本法18條，土地賠償、補償及收益，都可以用原住民發展基金來支付，105年到112年都有這樣的狀況，過去國民黨執政時也有此情況。

國民黨團副書記長王鴻薇回應，針對主計長提到的，看起來行政院仍不採取重編預算或是特別預算的方式，一直糾結綜合發展基金的支應，國民黨還是希望以正常預算程序，今年可以重編預算，好幾百億的軍購都編了，兩千八百億說不能調整，讓法定預算充分編列，無論如何都說不過去。

期間經過十分鐘休息，韓國瑜與三黨幹部溝通未果，會議開始時，吳思瑤表示，剛剛花了快兩個小時討論應該在內政委員會編列的問題，公糧收購也該在總預算通過後，在經濟委員會盡情討論，這樣下去沒完沒了，議題應該回到應當的委員會，卓揆會率相關部會的官員進行答詢，而非總預算解套的協商進行單一預算討論，三兆總預算若無法往前推進，又有颱風要來了，新增的159億治水預算能否支用呢？這幾天共軍軍演常態化，如果擋下總預算不審，總預算也無法在新年執行，誰會開心？對岸會開心吧！

而無黨籍立委高金素梅發言時直接問一旁的民進黨原民立委陳瑩與伍麗華，是否同意民進黨團提出的要下修到4萬元的附帶條件？

伍麗華說，她在7月初於地方政府聽到明年的禁伐補償要發6萬元，後來她看到果然7月5日原民會正式行文各縣市政府114年度各項科目編列，請他們暫估列數。因為他們說，105年開始發放禁伐補償金，主計總處有發文給原民會，禁伐補償發放是用公務預算及基金各半編列，如有不足再予以協處。主計總處當時依據就是民96年禁伐補償依據放用基金管用辦法第四條本基金之來源如下，原住民族土地賠償、補償、收益款、土地資源開發營利所得及相關法令規定之提撥款。當時的事務副主任委員就是在場的鄭天財立委。

至於是否未來附帶條件要將禁伐補償編列為4萬元，民進黨立委陳瑩說，她問了伍麗華，她說沒聽過，問了黨團幹部，應該是有點片面的截取。未來如果公務預算要修，它有可能是往上修啊。調整可能往上調、往下調，不要又去嚇很多的原住民說，傳來傳去說下修4萬元。「我就是堅持，我提案就是6萬元，未來如果真的要下修，我也不會同意」。她也希望大家不要堅持一定要用公務預算來編列。

最終，眼見討論沒完沒了，韓國瑜表示，各黨團同意於11月1日（星期五）及11月5日（星期二）邀請行政院院長、主計長、財政部部長、國家發展委員會主任委員及相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備質詢。質詢人數由國民黨黨團推派16人、民進黨黨團推派16人、民眾黨黨團推派3人進行，質詢順序依例授權議事處辦理。名單請於10月31日（星期四）中午12時前送至議事處彙整。當次會議不處理臨時提案。上開報告應就原住民禁伐補償、公糧收購及健保點值等預算編製處理情形併予報告。

有關行政院函請審議之「114年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分）」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，列入11月1日（星期五）院會報告事項。請財政委員會於10月31日（星期四）下午5時前將總預算案審查日程及分配表送交議事處，11月1日（星期五）院會報告。

另外，因時間關係，韓國瑜宣布《選罷法》擇期再議。
 

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