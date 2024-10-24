總預算僵局有解？　朱立倫：兩項主決議國民黨有彈性

記者崔至雲／台北報導

113年度總預算案持續卡關，立法院長韓國瑜今再度召集朝野協商，國民黨則號召2千民眾在立法院外青島東路提出訴求。國民黨主席朱立倫表示，對於禁伐補償金，健保點值及公糧收購提升，「我們當然要展現最大，對我們農民以及對我們醫護朋友的支持，你要怎麼樣去做協助，我們國民黨是有彈性的」。

▲國民黨號召支持者「挺原民、顧農民、保醫護」，主席朱立倫致詞。（圖／記者林敬旻攝）



朱立倫受訪時表示，行政院不願編列預算，不但公然違法也違憲，憲法規定行政院要依法行政，法律規定要遵守。原住民是依法請領6萬元，否則不遵守法令那大家就不要實施禁伐令，大家要怎麼做就怎麼做，對台灣生態是最大傷害。

朱立倫認為，這不是一個福利，這是你該賠償人家、該補償給人家的，更何況這是當時立法院通過的，總統也公告，今天對於總統已經公告的行政院不依法行政，台灣不就亂了套嗎？再次呼籲行政院依法行政，至於另外兩項主決議，國民黨是有彈性的，但總是希望對農民、醫護能夠更多的保障，更多的支持。

針對行政院長卓榮泰日前指出「只此一次、下不為例」，朱立倫認為，卓榮泰要記住，依法行政是永遠要遵循的，不可能只此一次。第二個，朝野協商本來就是要發揮最大的耐心，最大的同理心，今天院長要不要想一下，如果他今天是在野黨，他可以接受今天行政院這樣做嗎？如果他是在野黨，他可以接受行政院今天已經答應的事情，或者是朝野已經共同通過了主決議，而棄之不顧嗎？這是不可能的嘛！對國會本來就予以尊重，而不要在那邊一天到晚就要想要造成整個國內的動盪。

「當家不要鬧事」，朱立倫說，國民黨還是希望朝野大家能夠合作，讓我們的民眾能夠過好日子，該要支持這些弱勢族群的，尤其是原民、農民或醫護，這都是為台灣好。最後呼籲總統賴清德，「鬥不能解決臺灣的問題，只有和才能夠解決臺灣的問題」。

