天道盟找國軍「揮五星旗拍投降片」領5萬　國防部：絕不寬縱叛國行為

▲黃捷質詢現役軍人拿五星旗拍攝投降影片，並洩漏軍情一案。（圖／翻攝立院直播）



記者杜冠霖／台北報導

宜蘭地檢日前查出本土幫派天道盟，竟與對岸情報組織合作，收買部隊中的士官兵，拍攝投降的心戰影片，就可收取5到30萬元的金額；若再竊取機密，又有另外紅利。宜檢昨偵結共起訴10人，其中7人繼續收押。對此，國防部今（24日）回應，對官兵利慾薰心、背叛國家的行為予以譴責，將繼續加強保防教育。

民進黨立委黃捷今於外交及國防委員會質詢時指出，根據最新報導，有關刑事局破獲退役、現役軍人拿五星旗拍攝投降影片，並洩露軍情一案，他們以件計酬，只要穿著現役軍人制服、拿著五星旗，一人能拿3到15萬。這種滲透行為茲事體大，除了教育，並要求要能有其他方式來嚴格防範，國防部是否應強力檢討？「看到這種新聞，還是會讓國人感到失望。」

國防部政戰局長陳育琳證實表示，此案是官兵檢舉、經國安通報，目前已在偵辦中，國防部對官兵利慾薰心、背叛國家的行為予以譴責，將繼續加強保防教育。政戰局說，後續將繼續加強保防、愛國教育，並提到近年破獲的共諜案，有86%是由官兵檢舉，也代表在保防教育有成效，會持續加強。

國防部副部長徐衍璞則強調，對於違反國安案件、國家忠誠的問題絕對不容許，對設有犯行的官兵也依法究辦、不寬縱。

對該起案件，國防部也發出新聞稿表示，於112年10月及113年3月間，陸續接獲官兵主動檢舉及國安通報，查悉李姓民女透過放貸，接觸現、退役人員發展組織，利誘刺蒐國軍內部資訊。經政戰局通報國安局，統合刑事警察局及憲兵指揮部等國安團隊緊密合作，並報請宜蘭地檢署指揮偵辦，共同偵破不法犯罪組織。

國防部說明，宜蘭地檢署已於113年10月23日檢具相關事證，以涉犯刑法等罪責偵結起訴；另案涉國安法部分，移請高檢署偵辦。全案現已進入司法程序，基於偵查不公開原則，對詳細案情國防部不予評論。

國防部強調，中共對我情蒐無孔不入，國軍持恆落實保防、保密教育，強化安全警覺，對受金錢利誘悖離國家的行為，嚴厲譴責，並依法究辦，近年偵辦共諜案，多為官兵主動檢舉；未來將持續嚴密稽核資訊保密，機先發掘可疑徵候，秉持國安團隊互助合作模式，發揮保、偵能量，確維國軍整體安全。