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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

軍警待遇調整修法不必等半年　民眾黨喊話政院參照三讀版本

▲▼民眾黨降低不合理娛樂稅記者會,陳清龍,洪毓祥,劉書彬。（圖／記者徐文彬攝）

▲民眾黨「降低不合理娛樂稅記者會」。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳家祥／台北報導

中央政府總預算延宕超過200天後終於有解，朝野黨團同意在21日邀行政院院長卓榮泰報告後，付委審查。而針對過去僵持不下的軍警待遇調整，政院須在半年內提出相關修正案。對此，民眾黨今（17日）喊話，雖然協商結果是半年內要提出，但期待盡速，就參照三讀通過的法案去編列預算即可，不用等到半年。

民眾黨今召開「大砍娛樂稅　真正減輕人民負擔」記者會，針對總預算將在21日付委一事，總召陳清龍說，過去民眾黨針對總預算不予審查，最主要是行政院對立法院三讀通過的法律案，軍人待遇條例、警察人員人事條例，行政院聲請釋憲，「在這個過程當中，這個僵局是行政院一手造成的」。

陳清龍指出，透過黨團協商，民眾黨強力要求關於這兩項對警察人員、對軍人權益的照顧跟保障。所以協商的結果，行政院必須在半年之內提出它的一個版本，然後趕快來進行這樣的一個安排。

陳清龍直言，這就要批判一下行政院，號稱AI內閣、行動內閣，但已經有三讀通過的版本，行政院可以參考，「這也是我一直要表達的意見，我們期待行政院雖然協商的結果是半年內要提出，我們也期待它能夠盡速地提出，讓軍人、讓警消的一個權利能夠確保」。

立委洪毓祥說，三讀通過的法案，民眾黨堅持軍警消待遇調整跟軍人志願役加薪，要列入行政院在總預算的必要條件。他認為，3天到一個禮拜就可以搞定的事情，不用等到半年，就參照三讀通過的法案去編列預算即可。

另外，至於民眾黨過去協助警察人員進行團體訴訟，陳清龍說，這部分目前律師也都在進行訴訟程序，相信這個權益是可以確保的。

立委劉書彬補充，在警消的退休所得替代率的提升這部分，有一個非常重要的依據，就是銓敘部針對去年4月份退休的警消人員，每個人都有拿到一個審定書。那這個審定書上面就指出，在沒有修法之前應該拿到的退休金，跟修法後要新增的退休金。

劉書彬說，這是一個非常重要的公文書，會是屆時提起訴訟、進入訴訟過程的時候，行政法院對警消最重要的一個訴求依據。因為有銓敘部的審定書，警消人員可據此主張權利。

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