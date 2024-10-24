不畏風雨！藍號召「反獨裁、爭公道」　2000原民農民醫護上街力挺

記者崔至雲／台北報導

立法院朝野今（24日）針對明年度中央政府總預算案進行協商，為表達爭取調高原住民禁伐補償、公糧收購價格以及健保點值的立場，國民黨今（24日）號召農民、原住民與民眾集結在立法院外抗議，近2千名群眾不畏風雨要求「反獨裁、爭公道、挺原民、顧農民、保醫護」。

▲國民黨號召支持者「挺原民、顧農民、保醫護」，請近2000人上街怒吼。（圖／記者林敬旻攝）



黨主席朱立倫在致詞時表示，行政院不依法行政，提高原住民禁伐補償、公糧收購價格，就是欺侮、看不起原住民與農民，而總統賴清德選前說要把健保點值提高為1點1元，當選後又是另外一個嘴臉，大家今天是不得已站出來爭公道。

朱立倫指出，民主國家最重要是依法行政，原住民禁伐補償條例既然已經公告，當然應該依法行政，但行政院今天卻不願意編預算，就是欺侮、看不起原住民。

張嘉郡表示，農業部不能只講理想、只想績效，也不能只照顧大農，要照顧老農、照顧青農、照顧小農，農民們一起站出來捍衛自己的權益，要讓行政院聽到，不能讓政府漠視權益。

張嘉郡表示，她一號召就有很多農民響應，農民是看天吃飯，每天風吹日曬雨淋，政府的公糧收購機制是很多老農求溫飽的最後一道防線，過去在民進黨執政與國民黨執政都分別調漲過一次，這次卻不依法編列，讓農民情何以堪。

立委陳菁徽也說，看到大家冒著雨到這邊齊聚一堂，就是要讓民進黨黨團知道，大家不要再忍耐了，今天她是以一個醫護的代表站出來，來跟大家報告民進黨是怎麼欺壓醫護同胞。

陳菁徽說，許多單純的醫護朋友都相信賴清德選前說會把健保點值提高到一點1.1元，結果呢？民進黨黨團告訴大家，賴清德的意思是，4年要提高到一點1元，像這樣子的總統，就該讓他下台。現在已經有很多醫護人員醒過來了，大家不會再被賴清德欺騙了，希望大家一起獲得該有的尊重、應有的待遇、應有的環境。



