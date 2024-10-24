藍白總召缺席協商！韓國瑜急關心黃國昌健康　吳思瑤3度彎腰鞠躬

記者鄭佩玟／台北報導

中央政府總預算案多次卡關，立法院長韓國瑜今（24日）第三度召集朝野協商，不過開會時間到，國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘、民眾黨團總召黃國昌都未現身，得知兩位總召都抱病後，韓國瑜一度緊張，「那黃總召身體怎麼樣？」與此同時，黃國昌也剛好出現，讓韓鬆口氣，「喔，在昂首闊步的路上了！」值得注意的是，民進黨團幹事長吳思瑤突向韓握手並三度鞠躬，韓馬上回以不敢不敢。

▲吳思瑤（背對鏡頭粉色衣服）對韓國瑜90度鞠躬。（圖／翻攝國會頻道）

114年度中央政府總預算案持續卡關，韓國瑜今天下午召集朝野協商。民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召傅崐萁都請病假，只有民眾黨團總召黃國昌出席。今天的朝野協商除了研商總預算案，也將會討論到選罷法修法，但這引發民進黨團不滿，黨團幹事長吳思瑤會前表示，立法院長韓國瑜應好好思考，是總預算案重要，還是選罷法更為優先，呼籲勿「假協商、真過水」。

協商正式開始前，吳思瑤突然走向主席台，向韓國瑜握手並三度鞠躬，兩人隨後簡短交談，吳思瑤似乎表達了對預算案通過的期盼，而韓國瑜則以「不敢不敢」、「我懂我懂」回應。

當韓國瑜發現三黨團總召均未到場時，立即詢問秘書長周萬來情況。得知傅崐萁身體不適請假後，韓國瑜關切地說，那民進黨團總召柯建銘呢？民進黨團幹事長吳思瑤說，柯建銘身體不適也無法出席，韓國瑜急忙問民眾黨，黃總召身體怎麼樣？

韓國瑜話一出，引爆現場大笑。黃國昌此時也現身，韓國瑜說，「喔，在昂首闊步的路上了！」接著宣布開會。

▲總預算數度卡關，24日立法院長韓國瑜再次召集立院各黨團進行協商。（圖／記者湯興漢攝）