陳時奮咬論文抄襲遭陽明交大打臉　凌濤嗆：請別再政治攻擊！

▲國民黨黨桃園市議員凌濤。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

筆名「翁瑞達」的旅美教授陳時奮，19日起在臉書連續發文指國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤的交大碩士論文涉抄襲。凌濤也回應指論文已經通過學倫會檢驗，毫無問題。不過陽明交大今（24日）回應，審查結果學位論文涉及未適當引註。凌濤對此表示，請有心人士停止攻擊專業學術機構。

凌濤說，謝謝母校陽明交大的學倫審查，因政治攻防造成母校及指導教授困擾，深感遺憾。陽明交大是國內最嚴格的學術機構，依學倫會審查，將文獻引註補註，學倫會結果明確顯示未涉及抄襲，謝謝母校聲明，請特定媒體及有心人士停止攻擊專業學術機構。

凌濤指出，依據陽明交大聲明，明確指出學校按照《國立陽明交通大學學術倫理案件處理要點》之規定，歷經校內案件處理程序後，已提報教育部核備在案。

依據聲明，陽明交大自111年9月30日接獲匿名檢舉人遞交檢舉信函，歷經「形式要件審查」、「學術倫理案件調查小組」多次會議作成處置建議，並經「學術研究誠信委員會」審議處理程序，對於未適當引註部分，已確實修改並辦理論文抽換程序。凌濤再次呼籲外界勿因個人政治利益考量，針對學術機構、教授及教育部流程進行政治攻擊。