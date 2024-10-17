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被辱「靠爸餘蔭」現身苗栗　齊廷洹舉例「詐騙致富」助警反詐騙　

▲苗栗警察局攜手農漁會簽署反詐騙合作備忘錄（MOU），齊廷洹意外現身助陣曝光度。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗警察局攜手農漁會簽署反詐騙合作備忘錄（MOU），齊廷洹意外現身助陣曝光度。（圖／記者楊永盛攝，下同）

記者楊永盛 ／苗栗報導

苗栗縣警察局為加強打擊詐騙力道，今（17）日攜手20家農漁會，簽署反詐騙合作備忘錄（MOU），邀請縣長鍾東錦等人見證。因「靠爸餘蔭」風波的導演齊柏林之子齊廷洹，恰好拜會鍾縣長，警察局長陳世煌把握良機，邀請齊參與盛會、公益推動反詐騙工作，意外增加反詐活動的曝光率。

苗栗縣警察局今天上午11時在縣府第一辦公大樓大廳，與縣內20家農漁會攜手簽署反詐騙合作備忘錄（MOU），開啟防詐新里程碑，建立攔阻詐騙通報機制，加速警方資料調閱以及共同推動防詐騙宣導措施。縣長鍾東錦、副議長張淑芬和多位議員、苗栗地檢署主任檢察官廖倪凰等各界參與見證。

而名導演齊柏林兒子齊廷洹11日到苗栗演講，遭承辦員誤傳「靠爸餘蔭」簡訊，憤而丟下車馬費離席，因而成為輿論焦點，甚至導致承辦人請辭，而齊廷洹上午拜會縣長鍾東錦，為官員求情，警察局長陳世煌為提升反詐騙活動能見度，力邀齊能參與活動。

▲苗栗警察局攜手農漁會簽署反詐騙合作備忘錄（MOU），齊廷洹意外現身助陣曝光度。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗警察局攜手農漁會簽署反詐騙合作備忘錄（MOU），齊廷洹意外現身助陣曝光度。（圖／記者楊永盛攝）

齊廷洹說，希望今天過後，他的事情告一段落，因為社會上有更多需要被關注的話題，例如反詐騙就是。過去他的學生曾開玩笑說：如何一年內容易賺到200萬？答案竟是先去詐騙到400萬，關2年出獄後、年薪就有200萬；齊說，雖然這只是玩笑話，但故事背後呈現詐騙毒害有多深。

齊廷洹表示，防止詐騙應由下往上，苗警結合農漁會攜手反詐，一定會很好成效，尤其農漁會的會員長輩深入基層，農漁會比起社福團體更接地氣，更能有效推動反詐騙，確保農漁民得來不易的收入不會被騙光，肯定苗栗縣議會增加破案獎金，鼓勵土氣，苗栗上下一心，防詐騙一定能更成功。

鍾東錦說，苗栗地檢署檢察長蔡宗熙6月拜會縣府，建議將現行的詐騙攔阻獎勵提升1倍，當即指示7月1日起，攔阻金額從2,000元至5,000元禮券，提高1倍到4,000至1萬元禮券；也因此自7月開始，每月的攔阻成效在全國六都以外縣市中，皆名列前3名，顯示激勵措施相當有成效，但因本年度編列的80萬預算已用完，感謝議長李文斌同意縣府追加預算61萬元，並由議會代為墊付。

▲苗栗警察局攜手農漁會簽署反詐騙合作備忘錄（MOU），齊廷洹意外現身助陣曝光度。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗警察局攜手農漁會簽署反詐騙合作備忘錄（MOU），齊廷洹意外現身助陣曝光度。（圖／記者楊永盛攝）

警察局長陳世煌說，自9月1日起，警政署每日公布打詐儀錶板的數據，進一步凸顯了這一問題的嚴重性，苗栗縣在9月份受理383件詐欺案件，與8月份受理464件相比，減少81件；9月份財損金額１為1億8,292萬元，較8月份財損數2億7,847萬元，減少9,555萬元。

陳世煌說，打擊詐騙光靠警方力量是遠遠不夠的，必須仰賴像農會、漁會這些深耕地方、與民眾生活密不可分的金融機構，在面對大額匯款或異常轉帳時，能夠敏銳地察覺異常並主動提醒民眾，不僅能大幅降低詐騙成功的機率，更能透過行員的專業知識及警覺心，為民眾的財產安全提供即時的保護。

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