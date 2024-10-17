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齊柏林兒被酸靠爸！「鄭運鵬超有感」喊偏見：說我靠兒的人都道歉

德德18歲生日！鄭運鵬憶結婚當年流言蜚語：我不是先上車後補票

▲德德（左）陪爸爸鄭運鵬（中）掃街拜票爆紅。（圖／鄭運鵬臉書）

記者施怡妏／綜合報導

已故導演齊柏林之子齊廷洹日前受邀演講，不料卻收到承辦人傳訊羞辱「靠老爸餘蔭就能吃一輩子」，當場氣憤離開，引發各界討論。對此，時常被笑「靠兒子走紅的」的前立委鄭運鵬表示，這是非常沒有常識倫理的偏見，要之前說他靠兒子的網友，在底下留言自我檢討。

鄭運鵬在Threads發文，主辦單位以父親的成就來貶低受邀演講的老師，是非常沒有常識倫理的偏見，直呼「不可思議」，並開玩笑喊，「之前說我靠兒子的出名的人，也應該在這裡自我檢討。」

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貼文一出，留言超過百則，網友紛紛笑喊，「德德的爸爸，我由衷感到抱歉」、「雖然主頁寫鄭運鵬的兒子的爸爸，我都直接說鄭運鵬」、「對不起，德德的經紀人」、「我真的是因為你兒子才開始注意你，但不知不覺就因為你的幽默追蹤你，你還是靠自己的啦」、「可是我看你當時很沈浸在德德的爸爸這個名號」、「對不起，德德的爸爸，我錯了」。

事實上，鄭運鵬今年選立委時，兒子、老婆一起陪同掃街拜票，德德的高顏值曝光後，人氣居高不下，被韓媒稱讚是「台版車銀優」，更傳出有經紀人想簽下德德，兒鄭運鵬瞬間成為「國民公公」。鄭運鵬父子倆爆紅後，鄭運鵬還搞笑在Threads上自稱「鄭運鵬的兒子的爸爸」。

▼德德憑著帥氣外型，在網路上擁有高人氣。（圖／翻攝自Instagram／derder0904）

▲▼德德曬兒時照慶兒童節。（圖／翻攝自Instagram／derder0904）

由 @niceponpon0602 發佈
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