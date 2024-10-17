「我也算靠爸」　殯葬達人曝父最後祝福：庇蔭也是會消逝的

記者黃翊婷／綜合報導

已故導演齊柏林的兒子齊廷洹日前受邀演講時，卻收到承辦員傳錯的訊息「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」，引發各界議論。已故知名殯葬業者郭東修的兒子「小冬瓜」16日在臉書發文感嘆，「這樣算起來，我也是靠爸」，其實庇蔭也會隨著時間流逝而消失，很多時候網友也許只看到繼承光環以及光鮮亮麗的一面，卻不知道這背後走過什麼樣的心酸與委屈，如果能讓這份庇蔭的光環發揮正面影響力，「靠爸又怎麼了？」

▲小冬瓜感嘆自己「也算靠爸」。（資料照／記者鄭毓齡攝）

齊廷洹日前受邀演講時，收到承辦員錯頻傳來的訊息「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」，他覺得受到羞辱，憤而當場退還費用離場。齊廷洹事後回應，沒想到這件事情引起如此大的風波，他不想以這種方式走紅，更不希望相關人員受到懲處。

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▲齊廷洹坦言沒想到這件事情會掀起軒然大波。（圖／攝影中心攝）

殯葬達人、單程旅行社社長小冬瓜16日在臉書發文表示，「這樣算起來，我也是靠爸」，他的父親是知名殯葬業者郭東修，父親曾說，「我知道做殯葬什麼都帶不走，只能在我有能力的時候，為你多鋪一點路，你才不會像我小時候過得這麼辛苦」，這是父親在人生最後留給他的祝福，如今10多年過去了，他依舊承蒙許多來自父親當年種下善果的庇蔭，「我非常感激與感恩，也發自內心認為，如果沒有當年父親的付出，我不可能有今天。」

小冬瓜認為，庇蔭就像柴火，隨著時間流逝也是會消逝的，很多時候網友也許只看到所謂的繼承光環、上台接受掌聲光鮮亮麗的一面，卻不知道這背後曾走過什麼樣的心酸與委屈，過去10年他經歷許多困境，但從未抱怨，因為每個人都有屬於自己的人生功課，際遇不同，沒什麼能比較的，到頭來唯一能做的，就是好好面對眼下的生活與挑戰，想想還有什麼是自己能為大家付出的。

小冬瓜說，他雖然承接了父親的祝福與庇蔭，但也清楚這份庇蔭來自對社會關懷的善意，「若能將庇蔭的光環發揮影響力，照顧好自己，又能夠幫助到身邊的人，讓環境因為這份善意而變得更好，靠爸又怎麼了？」