齊廷洹拜會鍾東錦！當面為承辦員求情　鍾：留任但調整職務

記者楊永盛／苗栗報導

已故導演齊柏林兒子齊廷洹11日到苗栗縣演講遭嘲諷「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」風波，齊廷洹憂心官員受累遭懲處，今（17）日專程到苗栗縣政府拜會縣長鍾東錦，當面向縣長求情，希望能從輕發落，鍾允諾失言承辦員可以留用，其他人員酌情處理、但需尊重考績委員會決議；雙方會談氣氛融洽，感謝彼此的體諒，更達成繼續合作推廣環境教育的共識，教育下一代認識家鄉和環境。

▲齊廷洹上午拜會苗栗縣長鍾東錦，為失言職員求情 ，鍾承諾從輕發落。（圖／記者楊永盛攝，下同）

齊廷洹上午10時30分許抵達苗栗縣政府，縣長鍾東錦偕同教育處長葉芯慧、台灣生命線總會長陳宗聖、苗栗市長余文忠等人接待，雙方在縣長會客室會談半個多小時，暢談齊柏林基金會近年在苗栗推廣環境教育的回饋；齊贈送「看見台灣」攝影輯，鍾也回饋苗栗市農會特產「貓裏紅」。

齊廷洹還原現場，家裡沒有錢，他覺得自己又不像K董（指星宇航空董事長張國煒）依靠爸爸餘蔭，他也沒有什麼實際的好處，能夠做的也只有繼續宣揚爸爸的理念跟故事，如果因為工作而被羞辱的話，因為有拿錢是可以接受的，但如果因為堅持理念跟信念而被羞辱，就會覺得很難過，難過的點是沒有被諒解，做的事情沒有被看到。

齊廷洹強調，原本只是在個人臉書分享討拍，沒有想到惹出這麼大的風波，好像也沒有這樣嚴重，大到承辦人員需要請辭，可能就跟以前他在教書時，「學生有錯就記過啊！記警告，然後耳提面命一下就可以。」

齊廷洹說，11日在圖書館看到嘲諷字句時，他確實一時情緒上來，才會拂袖而去，被徐姓女職員拉扯慰留時，更因情緒失控，「當下講了什麼話，可能都不意外。」但今天拜會鍾縣長的主要目的，主要承諾願意繼續跟苗栗縣政府合作推動環境教育，更重要的是，不希望風波連累相關官員被嚴厲處分，因為這並非他的初衷。

鍾東錦感謝齊柏林基金會協助推動苗栗的環境教育，並希望基金會同意提供十週年紀念影像，在縣府一樓大廳超大螢幕播放，供員工、每日穿梭縣府的學生觀看；至於失言職員去留、教育處長和科長的懲處問題，鍾縣長說：「既然齊先生開口，失言承辦員可以留任，但必須調整職位，其他部份縣府會做適度的回應，更要尊重考績委員會的決議。」不過，科長即將屆齡退休，依他人事佈局習慣，都會提前調整職位、方便職務交接。