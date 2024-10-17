齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手：有交代把錢交給媽媽非小孩

記者黃翊婷／綜合報導

已故導演齊柏林的兒子齊廷洹日前受邀演講時，遭承辦員譏諷「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」，引發各界議論。資深媒體人陳文茜16日表示，7年前她曾為齊家發起募款，齊柏林留下的債務高達6000萬元，鴻海集團創辦人郭台銘捐了3000萬元，並特別交代「希望錢交給齊媽媽，不是小孩」，目的是為了讓兩老安享晚年。

▲齊廷洹事後回應，並不想透過這種方式走紅，更不希望相關人員受到懲處。（圖／攝影中心攝）

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對於這次的演講風波，齊廷洹表示，有些人誤以為父親齊柏林留給他大筆財產，但事實上，他們一家人仍住在萬芳的老公寓，他駕駛的是一輛2007年的日產Tiida，「若不是郭董伸出援手替我們清償債務，我們家恐怕早已流落街頭」，他曾經抗拒參與基金會與父親的一切事務，直到有一次掃墓時才突然想通，「繼承父親的志業，讓更多人看見台灣，怎麼會是靠爸呢？」

▲陳文茜說出7年前幫齊家募款的事情。（資料照／記者周宸亘攝）

資深媒體人陳文茜16日也在臉書「文茜的世界周報 Sisy's World News」發文提到，7年前她曾幫齊家募款，大家可能難以體會當時齊家的財務有多麼窘迫，齊媽媽的老房子可能會被法拍，沒想到居然有人覺得齊家過得很好、兒子很風光，讓她感到很無語，因此決定說出當時的狀況。

陳文茜表示，齊柏林留下的債務高達6000萬元，大多數是銀行抵押貸款，當時大約20天後就要支付一筆將近30萬元的利息本金，她與2名舅舅先各出100萬元當基礎，接著開始募款，起初找了3名企業家，包含裕隆集團前董事長嚴凱泰，各出400萬元，但她知道這樣的速度離目標太遠，於是決定聯繫郭台銘，那時候郭人在飛機上，她便通過手機留言聯繫。

陳文茜說，郭台銘一下飛機立即回應並了解齊家狀況，她敘述不到5分鐘，郭就簡潔表示，「文茜，我完全信賴妳，5000萬額度內，由妳決定。還有妳賺錢不容易，不要由妳出錢。貸款還完的錢，交給齊媽媽。」她沒有完全接受郭的建議，先是匯了第一筆捐款給齊家，再經過合理精算，最後請郭捐出3000萬元，郭一口答應。

陳文茜透露，過了幾天郭台銘親自拿著3000萬元支票到齊家，交給齊伯伯並表明，「謝謝你將兒子獻給台灣。我來晚了，我應該早點想到租一台安全的飛機，供齊導使用，對不起。」郭還特別交代，希望將錢交給齊媽媽，而不是小孩，目的是讓兩老安享晚年，因為齊柏林為了拍攝《看見台灣》將父母和自己的公寓抵押了。

陳文茜感嘆，後來經過各界人士幫忙，終於在寬限期間還了4000萬元左右的貸款，後來舉辦展覽、出售攝影作品所籌的資金大約2000萬元，都交給阿布電影公司，之後轉型成為齊柏林基金會，「7年往事，回首台灣善良的人，包括排隊買攝影作品的數萬人，這是一個多麼美好的社會。」