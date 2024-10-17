誤傳「齊柏林兒子靠老爸」　他用6句話補救！網讚爆：危機處理滿分

▲齊廷洹。（圖／攝影中心攝）

記者曾筠淇／綜合報導

名導齊柏林之子齊廷洹11日受邀到苗栗縣演講，不料活動開始前，卻收到承辦人員的訊息，寫道「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」，讓他覺得被羞辱。對此，就有網友分享「不小心傳錯訊息」的補救方式，讓大票網友讚爆，「公關滿分」、「這個補充給過」、「公關處理真的強」。

網友ppopp在PTT的Gossiping板上發文表示，如果正職員工傳錯訊息，不妨多補充幾則訊息來補救。他以這次狀況舉例，「齊柏林導演的兒子30歲，靠老爸的餘蔭就能吃一輩子，身為名人的小孩，常會遭受這類的無端批評與非議，是否可以請講師分享自身的經驗，與各位聽眾分享自己的努力奮鬥歷程。這裡收集了一些觀眾的事前提問，提供給講師的演講參考」。

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貼文一出，大票網友都留言直呼，「這個補充給過」、「很厲害，這不錯」、「危機處理滿分」、「公關界的天才」、「這篇最有建設性」、「這樣打完，也只能吞下去」、「明天到苗栗縣政府報到」、「給過+1」、「反應真快」、「你是專業公關對吧？不要裝，這太會了」、「可以，說話的藝術」。還有網友調侃，「出包很有經驗喔」、「很有經驗唷」。

▲苗栗縣長鍾東錦向齊廷洹道歉。（圖／記者楊永盛攝）

回顧此事，苗栗縣立圖書館11日舉辦「銀向樂活」樂齡講座活動，邀請齊廷洹以「從空中看台灣」為題演講。本來當天場次有40人參與，不料活動開始前，齊廷洹手機突然收到承辦人員的訊息，內容寫著「齊柏林導演的兒子30歲」、「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」，氣得他當場退還車馬費離去。

當時承辦人員跑上前道歉，稱自己是要傳給同事，不料傳錯人，但齊廷洹覺得自己遭嚴重羞辱，因此向現場聽眾說明原因、轉述承辦人原話後，隨即離開現場。

本文經網友ppopp授權引用